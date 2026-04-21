Třešně, višně a jabloně v ohrožení: Brzy zahrozí mrazy, varuje ČHMÚ
21. 4. 2026 – 12:06 | Magazín | BS
Pěstitelé a ovocnáři se budou muset mít na pozoru, uprostřed týdne totiž hrozí teploty pod nulou, které by mohly poškodit úrodu.
Dnešní ranní teploty byly ještě v pořádku nad nulou, ale uprostřed týdne se pravděpodobně ještě znatelně ochladí a mrazy by mohly poškodit úrodu pozdě kvetoucích ovocných stromů, varují na sociální síti odborníci z ČHMÚ.
Dnes mrzlo zatím jen na horách: „Na rozdíl od včerejších denních teplot, v nichž panovaly poměrně velké místní rozdíly, jsou dnešní ranní teploty poměrně vyrovnané. Pohybují se nejčastěji v rozmezí 6 až 2 °C. Nejvyšší teplotu hlásí před 5. hodinou SELČ Přerov (6,7 °C), Olomouc, Holice (6,6 °C), Holešov a Ivanovice na Hané (6,3 °C). Nejnižší teplotu má naopak Sněžka, Poštovna (-3,8 °C) a mimo hory Vyšší Brod (1,5 °C),“ uvádějí meteorologové.
„Středa a čtvrtek přinesou podstatně nižší ranní teploty a zejména v Čechách může i slabě mrznout,“ varují.
„Mráz může poškodit pozdně kvetoucí ovocné dřeviny, především třešně, višně, jabloně. V rizikovějších polohách 400 až 500 m n. m. ještě kvetou ranější druhy, včetně meruňky nebo broskvoně,“ dodávají.
Ovocnáři a pěstitelé by proto měli připravit knoty a svíce a dobře sledovat vývoj teplot, aby svou úrodu ochránili, pokud se předpověď vyplní.
Ochlazení hlásí i předpovědní agregát AccuWeather, ten ale čeká největší zimu spíše až o víkendu a na začátku příštího týdne.