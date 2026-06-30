Trenér Koubek po vyřazení na MS skončil u české fotbalové reprezentace
30. 6. 2026 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace.
Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Čtyřiasedmdesátiletý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň, v současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl. FAČR o tom informovala na svém webu.
Koubek končí u reprezentace po pouhém půlroce. Národní mužstvo převzal v zimě a v březnu ho přes dva zápasy play off po 20 letech dovedl na světový šampionát. Na turnaji však jeho svěřenci uhráli ve třech duelech jedinou remízu a s pouhým bodem obsadili ve skupině poslední čtvrté místo.
Koubek měl s FAČR smlouvu ještě na dva roky. Na konci minulého týdne mu krátce po vyřazení ze šampionátu vyjádřil podporu generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd, trenér se přesto nakonec rozhodl post předčasně opustit.
"Po neúspěchu na mistrovství světa, za který nesu jako hlavní trenér spoluzodpovědnost, jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že nabídnu svoji pozici k dispozici panu předsedovi FAČR Davidu Trundovi. Po vzájemné debatě a konzultaci pan předseda můj návrh přijal," uvedl Koubek.
Po neúspěchu na šampionátu se dostal pod velký tlak, značná část veřejnosti kritizovala nejen výsledky, ale i předvedenou hru. "K mému rozhodnutí přispěla i mediální kampaň, založená na řadě polopravd a fabulací proti mé osobě. V této atmosféře by moje práce pro českou reprezentaci přestala dávat smysl," poznamenal Koubek, který ještě vloni na začátku podzimní části vedl Viktorii Plzeň.
Trunda zdůraznil, že se s Koubkem rozcházejí v dobrém. "Pan trenér mi na dnešním osobním jednání nabídl svoji pozici k dispozici a po otevřené a korektní debatě jsem se rozhodl jeho nabídku přijmout. Když jsme spolu poprvé jednali 14. prosince na Kladně, několik hodin jsme mluvili o českém fotbalu, reprezentaci i o tom, kam ji chceme společně posunout. Shodli jsme se na dvou jasných cílech - vrátit českou reprezentaci po 20 letech na mistrovství světa a současně vytvořit pevné základy pro její dlouhodobý rozvoj," řekl Trunda.
"První z těchto cílů jsme společně splnili. Postup na mistrovství světa byl mimořádným okamžikem pro celý český fotbal a pan Koubek na něm nese obrovský podíl. Za to mu patří můj upřímný respekt a poděkování," uvedl Trunda.
Koubka mrzí, že nebude moci zúročit zkušenosti ze světového šampionátu. "Bylo pro mě velkou ctí vést českou reprezentaci. Mrzí mě, že po nabytí poznatků z mistrovství světa se mi nepodaří naplnit konkrétní a jasné vize, které jsem měl do další práce s národním mužstvem," prohlásil Koubek.
"Velké poděkování patří fanouškům. Jejich podpora během celé cesty za postupem i na samotném mistrovství světa byla mimořádná a nikdy na ni nezapomenu. České reprezentaci a svému nástupci přeji, aby na dosažený postup navázali dalšími úspěchy," doplnil kouč.
Koubek, který převzal tým po Ivanu Haškovi, vedl reprezentaci v sedmi zápasech. Ve dvou duelech březnové baráže o šampionát s mužstvem přes Irsko a Dánsko přešel po penaltových rozstřelech, v přípravě před závěrečným turnajem si připsal vítězství nad Kosovem a Guatemalou. Na mistrovství v Americe český celek postupně prohrál 1:2 s Koreou, remizoval 1:1 s Jihoafrickou republikou a podlehl Mexiku 0:3.
"Za dobu naší spolupráce jsem měl možnost poznat nejen výborného trenéra s mimořádnými zkušenostmi a odborností, ale především charakterově skvělého člověka. Velmi si vážím jeho přístupu, profesionality i práce, kterou pro český fotbal odvedl," podotkl Trunda.
Národní tým na konci září vstoupí do elitní divize Ligy národů. Kdo mužstvo jako trenér povede, zatím není jasné. Asociace žádné informace o možném Koubkově nástupci nezveřejnila.
Podle sázkové kanceláře Tipsport je největším adeptem na uvolněný post s kurzem 2,2:1 Luboš Kozel, který aktuálně vede prvoligový Jablonec. Během necelých dvou hodin od vypsání se na už na druhé místo dostal Radoslav Kováč, na kouče, jenž nedávno překvapivě skončil v Liberci, lze aktuálně sázet za 2,5:1.
Následují dosavadní Koubkův asistent Jan Suchopárek (4:1), trenér pražské Slavie Jindřich Trpišovský (5:1) a současný kouč reprezentační jednadvacítky Michal Bílek (6:1), jenž už v minulosti "áčko" vedl. Kyperský trenér řeckého Levadiakosu Elias Charalambus se ze sdílené pozice druhého největšího favorita propadl na 7:1.