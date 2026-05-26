Trendy: proč firmy přecházejí na virtuální sídla
26. 5. 2026 – 9:00 | Komerční sdělení | Inzerce
Pronájmy kanceláří v Praze jsou nejdražší za poslední roky a pro mnoho firem přestává být vlastní kancelář ekonomicky smysluplná. V kombinaci s rozšířením práce na dálku proto roste zájem o virtuální sídla, která firmám nabízejí flexibilnější a levnější alternativu.
Náklady na pronájem kanceláří v Praze dosahují historických maxim a ceny v centru metropole patří k nejvyšším na trhu. Současně dnes významná část českých zaměstnanců pracuje alespoň částečně z domova. Kombinace těchto dvou trendů vede stále více firem k tomu, aby fyzickou kancelář nahradily virtuálním sídlem firmy – řešením, které snižuje fixní náklady, zachovává reprezentativní adresu a zřídíte si ho online.
Náklady na kanceláře jsou na historickém maximu
Podle analýzy společnosti Colliers se průměrná výše nájmů u nových pražských kanceláří meziročně zvýšila o 3,3 procenta a za dva roky o 6,3 procenta [1]. V centru Prahy dosahují nejvyšší nájmy 29–30 €/m²/měsíc, ve vnitřních částech přibližně 19,5–20,5 € a ve vnějších lokalitách 15,5–16,5 €/m²/měsíc [2]. Rok 2025 byl současně historicky nejslabší z hlediska nové kancelářské výstavby – dokončeno bylo pouze pět projektů o celkové ploše 26 600 m² [2], což dále tlačí ceny nahoru. Pro malé a střední firmy se tak fyzická kancelář v lukrativní lokalitě stává prakticky nedostupnou položkou.
Hybridní práce mění poptávku po prostorech
Tlak na náklady jde ruku v ruce se změnou pracovních zvyklostí. Z reprezentativního průzkumu agentury Talk Online Panel pro personální společnost Předvýběr.cz z prosince 2025 vyplynulo, že z domova pracuje 44,2 % zaměstnanců [3]. Podle dat Eurofound z roku 2024 pracovalo v EU hybridně 44 % zaměstnanců v pozicích, které lze vykonávat na dálku, zatímco plně vzdálená práce klesla z 24 % v roce 2022 na 14 % v roce 2024 [4]. Firmy, jejichž tým se reálně potkává osobně jen jeden až dva dny v týdnu, hledají flexibilnější řešení a virtuální adresa jim umožňuje udržet si prestižní pražské sídlo bez nájmu fyzických prostor.
Co virtuální sídlo firmy přináší
Virtuální sídlo firmy od MojeSidlo.cz začíná na 49 Kč měsíčně a zahrnuje pražskou adresu, evidenci pošty i administrativní servis. Souhlas s umístěním sídla obdrží klient elektronicky do 5 minut od objednání, takže zápis do obchodního rejstříku není čím zdržovat. Veškerou korespondenci klient sleduje v online aplikaci 24 hodin denně – nastaví si skenování, přeposlání nebo skartaci jednotlivých zásilek. Vyzvednutí pošty v Praze navíc umožňuje výdejní box ListoBOX dostupný nepřetržitě, bez vázanosti na otevírací dobu pobočky.
Výhled
Posun k virtuálním adresám není trendem jen u nově zakládaných firem – stále častěji jej volí i etablované společnosti, které ruší část fyzických prostor. MojeSidlo.cz vstoupilo na český trh v květnu 2024 jako součást skupiny, která na Slovensku obsluhuje přes 19 000 aktivních zákazníků, a patří mezi nejrychleji rostoucí poskytovatele v segmentu. S pokračujícím tlakem na náklady a zachováním hybridních pracovních modelů se dá očekávat, že podíl firem se sídlem v podobě virtuální adresy poroste i v následujících letech.
Zdroje
[1] ASB Portal: Kanceláře v Praze zdražují, nájmy jsou nejvyšší v historii (analýza Colliers, Q1 2025) — https://www.asb-portal.cz/byznys/realitni-trh/kancelare-v-praze-zdrazuji-najmy-jsou-nejvyssi-v-historii
[2] Hypoindex.cz: Pražský kancelářský trh čeká napjatý rok 2026 (data Colliers Year-End 2025) — https://www.hypoindex.cz/kratke-zpravy/prazsky-kancelarsky-trh-ceka-napjaty-rok-2026-poptavka-zustava-silna-navzdory-omezene-nabidce/
[3] CFOtrends: Konec hybridních iluzí. Home office už není benefit, ale zásadní podmínka udržení zaměstnanců (průzkum Talk Online Panel pre Předvýběr.CZ, prosinec 2025) — https://www.cfotrends.cz/clanky/konec-hybridnich-iluzi-home-office-uz-neni-benefit-ale-zasadni-podminka-udrzeni-zamestnancu/
[4] Eurofound: Living and working in Europe 2024 – Telework in transition (Chapter 5: What does the future of telework look like?) — https://eurofound.shorthandstories.com/living-and-working-in-europe-2024/introduction/telework-in-transition/5-what-does-the-future-of-telework-look-like/