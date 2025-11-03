Tragédie v srdci Říma: Zřítila se středověká památka, hasiči bojují o život zraněných dělníků
3. 11. 2025 – 16:22 | Zprávy | Žanet Ka
Zřícení věže Torre dei Conti proměnilo rušné turistické centrum Říma v zóny ticha a popela. Zatímco hasiči zachraňovali zraněné, druhá část stavby se také zhroutila.
V samém srdci Říma se odehrálo drama, které otřáslo celou Itálií. Středověká věž Torre dei Conti, stojící jen pár kroků od Císařských fór, se ve středu zřítila přímo během restaurátorských prací. Na místě pracovalo pět dělníků, z nichž jeden zůstal uvězněn pod troskami.
Podle italského deníku Corriere della Sera zasahovaly desítky hasičů a záchranářů, kteří dokázali vyprostit čtyři muže z horních pater věže. Čtyřiašedesátiletý rumunský dělník utrpěl těžká zranění a byl převezen do nemocnice San Giovanni, kde zůstává v kritickém stavu. Další muž byl po několik hodin uvězněn mezi kameny, přesto však dokázal komunikovat se záchranáři.
„Zvedla jsem hlavu a viděla padat dělníka,“ popsala servírka z nedaleké restaurace dramatické chvíle, které se odehrály před zraky turistů.
Když hasiči bojovali o život posledního uvězněného, kolem 13. hodiny se zřítila druhá část věže. Oblast se zahalila do hustého oblaku prachu a záchranáři museli místo okamžitě opustit. Celá konstrukce je nyní považována za nestabilní a ohroženou úplným kolapsem.
Uzavřené centrum a zastavené práce
Kvůli hrozícímu nebezpečí uzavřely úřady okolí Císařských fór a náměstí Piazza Venezia. Na místo dorazil římský starosta Roberto Gualtieri, ministr kultury Alessandro Giuli i prefekt Lamberto Giannini. Římská prokuratura zahájila vyšetřování kvůli podezření z nedbalostního ublížení na zdraví.
Věž Torre dei Conti postavená roku 1203 za papeže Inocence III. bývala symbolem moci rodiny Conti di Segni. Původně dosahovala výšky 60 metrů, dnes z ní po sérii zemětřesení zůstalo jen 29 metrů. Právě její rekonstrukce byla součástí programu Caput Mundi, financovaného Evropskou unií, který má zajistit ochranu a obnovu kulturního dědictví města.
Stavební práce byly po nehodě okamžitě zastaveny a oblast zůstává pro veřejnost nepřístupná.