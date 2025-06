Tragédie na plastice: Slavná influencerka zemřela po zákroku

28. 6. 2025 – 6:30 | Magazín | BS

Místo vylepšeného těla čekalo na oblíbenou internetovou osobnost to nejhoršímu možné neštěstí.

Výlet, který měl skončit krásnějším tělem a vylepšeným obličejem, za sebou nechal jen milion truchlících. Velmi populární 31letá influencerka Ana Bárbara Buhr Buldrini, kterou její dav sledujících na Instagramu znal pod přezdívkou Ana B, tragicky zemřela.

Plastika byla součástí takzvaného barteru – Influencer v takovém případě za zákrok či zboží neplatí, obdrží ho odměnou za propagaci firmy mezi svým publikem. Turecká klinika Tusa Hospital se ale žádné reklamy opravdu nedočká.

Brazilská influencerka odletěla do Istanbulu, kde podstoupila liposukci, plastiku nosu a plastiku prsou. Pár hodin po operaci zemřela, zřejmě na zástavu srdce.

Modelčin manžel je přesvědčen, že Ana nebyla na operaci dostatečně připravena a došlo k porušení předpisů: „Chtěla podstoupit tyto úpravy. Byl to její sen. Operace byly naplánované na středu 18. června, ale chirurg se nakonec rozhodl posunout termín již na neděli 15. června, jen dva dny po úvodní konzultaci. Šli jsme v neděli na kliniku jen proto, abychom se na to místo podívali, ale doktor chtěl zákrok provést, aniž by se Ana připravila,“ řekl místním novinám O Tempo.

Narážel zejména na skutečnost, že před operací je nutný půst, ale modelka jedla a pila, protože vše proběhlo příliš narychlo.

„Mluvím dnes nejen jako manžel, který přišel o lásku svého života, ale také jako lidská bytost požadující pravdu, odpovědnost a spravedlnost,“ psal později na sociálních sítích. Záležitostí se zabývá policie, přesnou příčinu úmrtí určí nařízená pitva.

Klinika, kde k tragédii došlo, už byla v minulosti spojována s úmrtími po operacích. Nedávno se dokonce přejmenovala, zřejmě kvůli negativní publicitě, píšou noviny Turkiye Today.

Samotná nemocnice ve svém prohlášení označuje zesnulou influencerku za pacientku zubní chirurgie a tvrdí, že Ana B měla k dispozici veškeré právní i lékařské informace a podepsala všechny potřebné souhlasy s procedurami.