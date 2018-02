Trable kolem zdravotnických registrů: Spolkly 130 milionů, část ale leží ladem

Export tuzemských firem byl loni rekordní. V přeshraničním pojetí se meziročně zvýšil o 5,7 procenta na 4,2 bilionu korun. O pětinu vzrostl export do Číny, do Německa české podniky vyvezly o 7,3 procenta zboží více, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.

Spojené státy začaly stahovat část svých jednotek z Iráku, kde pomáhaly tamní vládě bojovat proti radikálům z teroristické organizace Islámský stát (IS ). Informovala o tom agentura AP s odvoláním na své anonymní zdroje. Irácké úřady uvedly, že proces stahování části jednotek zatím oficiálně nezačal.

Za přísných bezpečnostních opatření začal v pondělí v Bruselu proces se Salahem Abdeslamem, jediným přeživším podezřelým z teroristických útoků z listopadu 2015 v Paříži . Čelí obžalobě ze střelby na bruselské policisty při zatýkání v březnu 2016. Hrozí mu až 40 let vězení.

Stát za zdravotnické registry zaplatil za devět let téměř 130 milionů korun, některé se ale nepoužívají, uvedl v pondělí Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Odhalil možné porušení rozpočtové kázně za 27 milionů korun, informoval o něm finanční úřad. Problémy podle kontrolorů působilo také opožděné vytvoření strategii elektronizace zdravotnictví

Prezidentské volby na Kypru v neděli se ziskem 56 procent hlasů vyhrál dosavadní prezident Nikos Anastasiadis. Po vyhodnocení všech odevzdaných hlasovacích lístků to oznámila ústřední volební komise. Prezidentův vyzyvatel Stavros Malas, kterého ve druhém kole podpořilo 44 procent voličů, svou porážku již uznal a Anastasiadovi blahopřál.

Koaliční rozhovory se v Německu protáhnou nejméně do pondělí. V neděli, jak konzervativní unie kancléřky Angely Merkelové CDU/CSU a sociální demokraté (SPD) původně plánovali, se jednání podle německých médií uzavřít nepodaří.

Jihočeská policie našla patnáctiletou dívku ze Strakonic, která se v noci na dnešek nevrátila domů. Dívka je v pořádku. Do pátrací akce se zapojil i vrtulník.

Krajská konference ČSSD v Olomouckém kraji nominovala na post předsedy i místopředsedy strany primátora Olomouce Antonína Staňka. Nové vedení si sociální demokraté zvolí na mimořádném sjezdu 18. února v Hradci Králové. Staněk novinářům řekl, že v případě zvolení do funkce předsedy chce konsolidovat stranu a vyslovil se pro účast ČSSD ve vládě.

