Toulová opět v ráži: Na křest dorazila oblečená do bambulí
6. 4. 2026 – 13:02 | Magazín | Jana Strážníková
Nezaměnitelná režisérka nezklamala a na křest alba dorazila v náležitě odhaleném ohozu.
Svérázná režisérka Eva Toulová je velmi dobře známá svým specifickým módním vkusem: Razí heslo, že si každý má nosit, co chce, a v provokacích pomocí divokých, odhalených outfitů si přiznaně libuje.
A nutno dodat, že provokovat jí jde opravdu dobře – však snad není akce, kam by nevyrazila nastrojená v nějakém bizáru a neobjevila se pak v nějakém novinovém článku. Z tohoto úhlu pohledu to Eva vlastně dělá velmi chytře.
Polonahých oblečků už předvedla tolik, že bychom nečekali, že vůbec ještě může překvapit. Tentokrát se jí to ale povedlo a strhla na sebe pozornost nejen širého okolí, ale především Felixe Slováčka, který z ní nemohl spustit oči.
Křtil se totiž videoklip k písni Andělské Vánoce a Noční slzy právě od slavného saxofonisty. Eva dorazila v tmavorůžové sukni a v modrých legínách. Pravý mejdan se ale odehrával od pasu nahoru: Místo topu totiž režisérka zvolila bizarní girlandu z chundelatých bambulí.
Režisérka se už dřív nechala slyšet, že své outfity volí nejen jako provokaci, ale také jako tematický komentář. Co přesně ale komentují ňadra zahalená čímsi, co připomíná křížence cukrové vaty s žínkou do sprchy, není jisté.
A ono na tom nejspíš ani nezáleží. Srdečně jedno to každopádně bylo starému gurmánovi Felixovi, který na polonahou mladičkou režisérku zíral, jak jen mohl. Spokojenost tak nakonec panovala na všech stranách.