Toto tlačítko na klimatizaci většina lidí ignoruje. Přitom může snížit spotřebu elektřiny a zpříjemnit horké dny
18. 6. 2026 – 17:33 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když udeří tropické teploty, mnoho lidí reaguje stejně. Popadnou dálkový ovladač, nastaví klimatizaci na co nejnižší teplotu a čekají, až se místnost promění v příjemně chladné útočiště. Jenže právě tím často zvyšují spotřebu elektřiny a zbytečně zatěžují klimatizaci.
Přitom na většině ovladačů existuje funkce, kterou mnoho uživatelů téměř nepoužívá. Skrývá se pod označením Dry nebo symbolem kapky vody a v některých situacích dokáže vytvořit větší pocit komfortu než samotné intenzivní chlazení.
V místnosti nemusí být vedro. Často za nepohodlí může vlhkost
Možná to znáte: teploměr ukazuje přijatelnou teplotu, přesto máte pocit, že je vzduch těžký, dusný a nepříjemný. Důvodem bývá vysoká vlhkost.
Právě na ni cílí režim Dry. Klimatizace v tomto nastavení nepracuje primárně na maximální chlazení, ale zaměřuje se na odstraňování přebytečné vlhkosti ze vzduchu. Díky tomu se prostředí může zdát výrazně příjemnější, i když teplota neklesne o několik stupňů.
Mnoho lidí překvapí, že suchý vzduch o teplotě 25 °C bývá subjektivně komfortnější než vlhký vzduch o několika stupních méně.
Důvod, proč může klesnout účet za elektřinu
Při klasickém chlazení běží kompresor klimatizace často na vyšší výkon, aby co nejrychleji dosáhl nastavené teploty. Režim Dry bývá energeticky úspornější, protože se soustředí především na regulaci vlhkosti a kompresor nemusí pracovat nepřetržitě na plný výkon.
Výsledkem může být nejen příjemnější klima v místnosti, ale také nižší spotřeba energie. Samozřejmě záleží na konkrétním modelu klimatizace, velikosti prostoru i venkovních podmínkách.
Většina lidí dělá jednu chybu
Mnoho uživatelů nastavuje klimatizaci na 18 nebo 20 stupňů v domnění, že se byt ochladí rychleji. Ve skutečnosti většina klimatizací nechladí rychleji jen proto, že nastavíte extrémně nízkou teplotu. Přístroj pak pouze běží déle a spotřebuje více energie.
Výrobci proto doporučují nastavovat rozumnou teplotu, obvykle kolem 24 až 26 °C, a kombinovat chlazení s omezením vlhkosti.
Tři jednoduché triky, které pomohou ještě víc
Chcete-li během léta udržet byt příjemně chladný bez zbytečně vysokých účtů, pomohou i další jednoduché návyky:
- přes den zatahovat žaluzie nebo závěsy,
- pravidelně čistit filtry klimatizace,
- vyhnout se častému vypínání a opětovnému zapínání zařízení.
Právě zanesené filtry patří mezi nejčastější důvody, proč klimatizace pracuje méně efektivně a spotřebovává více energie.
Ideální i na spaní
Režim Dry ocení řada lidí také v noci. Klimatizace zpravidla pracuje tišeji a nevytváří tak intenzivní proud studeného vzduchu. Místnost zůstává příjemná, aniž by člověk ráno vstával s pocitem nachlazení nebo bolestí hlavy.
Až příště sáhnete po dálkovém ovladači, zkuste se podívat, jestli na něm nemáte nenápadné tlačítko s kapkou vody. Možná právě ono vám letos v létě ušetří více peněz, než byste čekali.