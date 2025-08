Toto ovoce je superpotravina: Roste na zahradě i vám?

5. 8. 2025 – 7:44 | Zpravodajství | Alex Vávra

Hrozny máme spojené spíš s ovocnou svačinkou než se superpotravinami, ale věda říká něco jiného. Nový výzkum ukazuje, že tyhle běžné plody skrývají sílu, kterou jsme dosud přehlíželi.

Když se řekne superpotravina, většina lidí si představí něco exotického a těžko sehnatelného – třeba acai nebo goji. Ale co když vám řekneme, že jednu z nejlepších superpotravin už dávno pravidelně kupujete a možná ji právě teď máte v lednici? Nový vědecký článek publikovaný v renomovaném časopise Journal of Agricultural and Food Chemistry tvrdí, že jsme hrozny zbytečně dlouho přehlíželi. A vědci nejsou jediní, kdo to říká – výživoví odborníci jim dávají za pravdu.

Autor článku, Dr. John M. Pezzuto, děkan Farmaceutické fakulty Západonewenglandské univerzity a uznávaný odborník na resveratrol, argumentuje, že hrozny by si měly vydobýt přední místo v pomyslné rodině superpotravin. I když výzkum podpořila Kalifornská komise pro stolní hrozny, odborníci na výživu se shodují: přínosy hroznů jsou skutečné, vědecky podložené a rozhodně stojí za pozornost.

1600 důvodů, proč hrozny zařadit do jídelníčku

Hrozny obsahují přes 1600 biologicky aktivních sloučenin – mezi nimi antioxidanty, flavonoidy, antokyanidiny, katechiny, fenolové kyseliny nebo slavný resveratrol. Právě tato pestrá směs látek společně vytváří silný ochranný efekt pro naše tělo. Nejde o jednu zázračnou složku, ale o celý přírodní koktejl, který dělá z hroznů nutriční poklad.

zdroj: Profimedia.cz

Více než 60 vědeckých studií prokázalo pozitivní vliv hroznů na zdraví srdce – například podporují uvolňování cév, zdravý krevní oběh a pomáhají regulovat hladinu cholesterolu. Klinické výzkumy ale jdou ještě dál: hrozny přispívají ke zdravému mozku, posilují imunitu, prospívají pleti (chrání ji před UV zářením a poškozením DNA) i střevům (podporují rozmanitost mikrobiomu). Dokonce se ukazuje, že mohou mít pozitivní vliv i na zdraví očí. A co víc – v rámci oblasti zvané nutrigenomika, tedy vlivu potravin na genovou expresi, bylo zjištěno, že hrozny mění aktivitu genů v těle způsobem, který může stát za jejich zdravotními účinky. Jinými slovy, působí až na úrovni DNA.

Názory odborníků: Hrozny jsou trefa do černého

„Hrozny jsou bohaté na antioxidanty, jako je resveratrol, který může podporovat zdraví srdce a snižovat záněty,“ říká nutriční terapeutka Keri Gans, autorka knihy The Small Change Diet. „Obsahují přes 80 % vody, takže skvěle hydratují, a navíc dodávají vitamin C a draslík – to všechno prospívá pleti i krevnímu tlaku.“

Také Jessica Cording, autorka knihy The Little Book of Game-Changers, doporučuje hrozny svým klientům nejen pro jejich chuť a univerzálnost, ale především kvůli jejich nutriční hodnotě. „Vitamin C, antioxidanty, a hlavně resveratrol – to jsou hlavní důvody, proč by hrozny neměly chybět v jídelníčku,“ říká. Podle ní přispívají ke zdraví mozku, srdce i imunitního systému a mohou mít i protirakovinný účinek. Co se týče samotného pojmu „superpotravina“, odborníci připouštějí, že jde o marketingový termín bez jednotné definice. Ale jak říká Gans: „Ano, žádná potravina neumí zázraky sama o sobě. Ale když už chceme mluvit o superpotravinách, tak mezi ně hrozny rozhodně patří – stejně jako borůvky, losos, čočka, listová zelenina nebo ořechy.“

Takže příště, až budete přemýšlet, čím zdravě zahnat chuť na něco dobrého, sáhněte po hroznech. Možná jsou obyčejné, ale podle vědy mají neobyčejné účinky.