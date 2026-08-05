Toto je nejstarší kočka na světě. Její recept na dlouhý život překvapí
5. 8. 2026 – 7:26 | Magazín | Alex Vávra
Jednatřicetiletá kočka Millie pije už deset let pouze minerální vodu a její majitel věří, že právě to stojí za jejím mimořádně dlouhým životem. Zápis do Guinnessovy knihy rekordů jí však komplikuje chybějící důkaz o věku.
Kočičí život bývá spojován s ladností, pohodlím a několika pomyslnými životy navíc. Želvovinová Millie ze Stockportu u Manchesteru však podle svého majitele překonává i ty nejodvážnější představy o kočičí dlouhověkosti. Narodit se měla už v roce 1995 a letos oslavila 31. narozeniny. Pokud je uvedený věk správný, v přepočtu na lidská léta by jí bylo přibližně 146 let.
Jednasedmdesátiletý Leslie Greenhough připisuje její mimořádně dlouhý život dobré péči, klidnému prostředí, vydatnému jídelníčku a jednomu poněkud neobvyklému zvyku. Millie totiž posledních deset let pije výhradně přírodní minerální vodu Buxton.
„Jsem velmi hrdý, že se dožila 31 let. Je to skutečná bojovnice,“ uvedl její majitel.
Millie podle něj nikdy nepotřebovala žádný zvláštní elixír mládí. Dny tráví především spánkem, odpočinkem a hledáním nejpohodlnějšího místa v domě. Leslie je však přesvědčen, že právě pravidelná péče a dlouhodobě stejný režim jí mohly pomoci dostat se do věku, kterého se většina domácích koček ani zdaleka nedožije.
K minerální vodě ji přivedla oprava potrubí
Millie původně patřila Leslieho zesnulé manželce Paule, která se jí ujala v roce 1995 jako tříměsíčního kotěte. Leslie ji poznal až o mnoho let později, když se seznámil s její paničkou. Pár se zasnoubil v roce 2013 a následující rok se vzal. K minerální vodě se přitom Millie dostala zcela náhodou. V okolí domu probíhaly opravy vodovodního potrubí a Leslie byl kvůli svému věku zařazen mezi zranitelné obyvatele. Pracovníci mu proto začali ke dveřím vozit balenou vodu Buxton, kterou dával nejen sobě, ale také kočce.
Když po dokončení prací znovu pustil kohoutky, vytekla z nich znečištěná voda. Rozhodl se proto u balené vody zůstat a stejný režim zachoval také Millie. Od té doby údajně žádnou jinou vodu nepije. Její jídelníček je poměrně pestrý. Dostává lososa, krevety, kuřecí maso, tuňáka a běžné kočičí krmivo. Nechybějí ani pamlsky a pravidelné mazlení na pohovce. Leslie se domnívá, že právě kombinace kvalitní stravy, dostatku pozornosti a pohodového života stojí za jejím neobvykle vysokým věkem.
Millie přitom nebyla vždy pouze domácí kočkou. V minulosti chodila ven, podle Leslieho ji však začaly napadat jiné kočky ze sousedství. Postupně proto přestala vycházet a většinu času začala trávit v bezpečí domova. S přibývajícím věkem se z ní stala opatrná a plachá společnice, která dává přednost klidu. Leslie věří, že právě omezení pobytu venku jí mohlo pomoci vyhnout se nehodám, zraněním, infekcím i dalším rizikům, jimž jsou volně se pohybující kočky vystaveny.
Po smrti paničky přestala téměř jíst
Rodinu v roce 2020 zasáhla smrt Leslieho manželky Pauly, která zemřela ve věku 55 let po nákaze covidem-19. Ztráta podle něj těžce dolehla také na Millie, která se svou paničkou strávila téměř celý život. Kočka zpočátku odmítala potravu a Leslie ji musel lákat alespoň na krevety a kuřecí maso. Postupně se však vrátila ke svému obvyklému jídelníčku.
„Myslím, že věděla, že moje žena není v pořádku. Pro nás oba to bylo velmi těžké,“ popsal Leslie.
Ještě před Paulinou smrtí si s Millie vytvořil pevné pouto. Kočka mu sedávala na klíně a jeho manželka si prý všímala, jak silný vztah mezi nimi vznikl. Leslie dnes říká, že je na Millie pyšný především kvůli Paule, která by podle něj byla překvapená, v jak dobré kondici se její někdejší kotě stále nachází.
Millie je dnes klidnější než v minulosti. Většinu dne prospí za pohovkou, v Leslieho posteli nebo na opěradle gauče, kde se vyhřívá na slunci. Probouzí se často až kolem poledne, chvíli si hraje se svým majitelem a poté se znovu uloží k odpočinku. Občas ještě vyrazí na zahradu, většinou však dává přednost pohodlí domova. Letošní narozeniny oslavila miskou kuřecího masa. Během horkých dnů ale potřebuje větší péči. Leslie jí přidává do vody kostky ledu, nechává na ni foukat dva ventilátory a všiml si také toho, že začala častěji spát na podlaze, kde je pravděpodobně chladněji.
Jeho snem je nechat Millie zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Její věk však nedokáže úředně doložit, protože potřebné záznamy měla jeho zesnulá manželka. Jediným dochovaným důkazem je fotografie z roku 1995, na níž Millie jí ze své misky. Samotný snímek ale pro oficiální uznání rekordu nestačí.
Nejstarší spolehlivě doloženou kočkou v historii proto nadále zůstává Creme Puff, která se dožila 38 let a tří dnů. Její rekord ukazuje, že domácí kočky mohou za výjimečných okolností přežít běžnou délku života o mnoho let. Současně je však podobný věk mimořádně vzácný a bez důkladných záznamů jej nelze oficiálně potvrdit.
Millie by musela žít ještě více než sedm let, aby Creme Puff překonala. Už nyní se ale nachází ve věku, který je mezi kočkami zcela výjimečný. Ať už za její dlouhověkost skutečně může minerální voda, pestrá strava, pobyt v bezpečí domova, nebo jednoduše souhra dobrých genů a pečlivé péče, Leslie má ve svém domě pozoruhodnou společnici.
Po více než třech desetiletích Millie dál dodržuje vlastní nenáročný recept na spokojený život. Dobře se najíst, dlouho spát, vyhřívat se na slunci a nenechat si od nikoho příliš mluvit do toho, kde právě odpočívá. Rekord možná nikdy nezíská, pro svého majitele však už dávno představuje něco cennějšího než zápis v knize – poslední živé spojení se zesnulou manželkou a věrnou společnici, která s ním navzdory vysokému věku stále sdílí každý den.