Tohle už dávno neplatí! Pět překonaných zvyků, které v dnešních domácnostech jen plýtvají časem
19. 1. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Zvyk je železná košile, říká se. Občas je ale potřeba svléknout i tu nejpevnější kazajku a uvědomit si, že dělat věci tak, jako vždy, nemusí být automaticky správně.
Předávat si nápady, vědění, postupy a triky z generace na generaci nám jako lidstvu zachraňuje krky už desetitisíce let. Dává proto smysl, že máme tendence v tom pokračovat. Jenže pokrok je dnes tak rychlý, že si zbytečným lpěním na starých postupech často jen děláme škodu.
Pojďme se podívat na několik tradičních zvyků, které už dnes zkrátka a dobře nejsou potřeba.
1. Klepání koberců
Jednou za čas vytáhnout všechny koberce ven a pořádně do nich zabušit má rozhodně svá pozitiva: Člověk se u činnosti velmi dobře odreaguje a občas si do něčeho praštit je prostě a dobře potřeba.
Z praktického hlediska už ale celý tenhle rituál vůbec není potřeba. Moderní vysavače s filtry dokáží z koberce odstranit drtivou většinu prachu a ušetříte si dusivý oblak, který se zvedne při každém klepání a kvůli kterému si pak zase část vyklepaného prachu odnesete zpátky domů.
2. Nadužívání bělidla
V některých domácnostech stále panuje trend na cokoliv tasit bělidlo, případně SAVO. Jenže tím si nejen můžeme poškodit nábytek, v případě plísně především neřešíme příčinu, ale až následek.
Používejte méně agresivní chemii a když už se někde vyskytne plíseň, zajistěte hlavně dobré větrání. Pokud ji pouze setřete Savem, většinou se po chvíli zase vrátí.
3. Mytí oken, když svítí slunce
Dává zvláštní podvědomý smysl, že by se okna měla mýt, když je pěkně a slunečno. Ve skutečnosti ale platí pravý opak.
Když totiž umyjete okno v přímém slunci, sklo se pod paprsky rychle zahřívá a velmi rychle vysychá, což znamená, že na okně zůstávají šmouhy. Pokud se ale do mytí oken pustíte, když je pod mrakem, prostředek a voda budou mít víc času rovnoměrně vyschnout a výsledek bude daleko lepší.
4. Časté leštění nábytku
Jak se všechno neblyští, není uklizeno! Na podobný přístup ale dejte pozor, příliš častým leštěním nábytku si totiž jen zbytečně přiděláváte práci a vlastně vůbec ničemu nepomáháte.
Při nadměrném použití leštidla se totiž vytváří na povrchu nábytku vrstva, která prach naopak přitahuje. Nemluvě o tom, že nadužívání chemie může způsobit postupné mizení kresby na dřevě a nábytek pak vypadá zkrátka a dobře hůř.
5. Ignorování technologií
Ano, mluvíme teď trochu vágně a celkem všeobecně, ale faktem zůstává, že samotným přístupem k udržování domácnosti podle starých zvyků a uzavřeností k pokroku si prostě nepomáháme.
Podlahy není potřeba vysávat ručně, existují roboti. Na dlaždičkách není potřeba klečet s hadrem a kbelíkem, existují chytré skládací mopy, kterými vyleštíte podlahu raz dva. Svět se žene kupředu a pokrok nabízí spoustu pohodlí, o které by byla věčná škoda se jen tak připravit.