Tohle uvidíme jen jednou za život! Kometa Lemmon se blíží k Zemi a rozzáří říjnovou oblohu

17. 10. 2025 – 13:41 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Profimedia
Na říjnové obloze se už brzy objeví host z jiného světa – kometa Lemmon C/2025 A6. Zelený pruh světla, který spatříme pouhým okem, se přiblíží k Zemi a pak zmizí na tisíc let. Jedinečné setkání s vesmírem, které připomíná, jak pomíjivá a zároveň nádherná může být chvíle, kdy se podíváme vzhůru.

Kdy a kde ji uvidíte

Když se den rozplyne v oranžovém soumraku a ticho se rozhostí mezi stíny, stačí už jen chvíle trpělivosti a nad západním obzorem se rozsvítí zelený ohon komety Lemmon. Tento nebeský poutník, nesoucí označení C/2025 A6, se 21. října přiblíží k Zemi na vzdálenost 89 milionů kilometrů. To zní jako číslo z říše nedosažitelných, ale na noční obloze bude vzdálenost působit téměř důvěrně – kometa bude viditelná pouhým okem, pokud jí dopřejete dostatek tmy a klidu.

Nejlépe ji zahlédnete po západu slunce, nízko nad západním obzorem, ideálně z míst, kde městská světla nezkazí její jemný jas. Nachází se v blízkosti souhvězdí Velké medvědice, nedaleko hvězdy Cor Caroli, která vám může posloužit jako orientační bod. Zkuste vyrazit někam dál od ruchu města. Možná právě na kopci daleko vzdálený od města zahlédnete zelený záblesk minulosti, který se k nám vrací po více než tisíci letech  jen na pár nocí, než znovu zmizí do hlubin vesmíru.

Poutník, který se vrací jednou za tisíc let

Není mnoho návštěvníků, kteří se k nám vracejí po tak dlouhé době. Kometa Lemmon C/2025 A6 je jedním z nich – tichý poutník, který se vydal na cestu vesmírem, aby se na chvíli zastavil právě u nás. Objevena byla 3. ledna 2025 v arizonské observatoři v rámci projektu Mount Lemmon Survey, který vyhledává tělesa blízká Zemi. Astronomové ji nejprve považovali za asteroid, ale jak se přibližovala ke Slunci, prozradil ji její jemný ohon – důkaz, že jde o kometu, ne o kus kamene bloudícího prostorem.

Její oběžná doba kolem Slunce trvá přibližně 1 350 let, ale letošní průlet ji trochu zrychlí – po tomto setkání s naší planetou se zkrátí na zhruba 1 150 let. Z pohledu vesmíru je to jen nepatrný okamžik, ale pro nás, kteří měříme čas v dekádách, jde o zázrak jednou za tisíciletí.

Zatímco my během pár nocí pozvedneme oči k obloze, pro ni je to jen drobný úsek na její nekonečné pouti galaxií. Pro nás je to pár nocí, pro ni celá věčnost. A přece se naše cesty protnou, na okamžik tak vzácný, že jej budou naši potomci číst už jen v knihách o nebi.

Jak ji pozorovat a co uvidíte

Aby kometa Lemmon zazářila v plné kráse, dopřejte jí tmu a klid. Vydejte se mimo město, tam, kde světelný smog nekrade hvězdám jejich místo. Na otevřeném poli nebo na kopci, pod skutečně černou oblohou, ji spatříte i pouhým okem – jako jemně rozmazaný zelený bod, který tiše putuje oblohou.

Máte-li dalekohled s alespoň 10× zvětšením, naskytne se vám pohled na zelený ohon tvořený prachem a plyny, který se táhne za jejím jádrem jako světelný závoj. Pozorujte ji po západu slunce, nízko nad západním obzorem, a nechte oči chvíli přivyknout tmě.

Vybavte se dekou, teplým čajem v termosce a něčím dobrým k snědku – půjde o nevšední zážitek jednou za život, při kterém se čas na chvíli zastaví. A když zvednete hlavu, možná vás napadne, že vesmír má zvláštní smysl pro načasování – občas nám pošle připomínku, jak krásné je prostě se dívat vzhůru.

„Možná ji neuvidí všichni. Ale ti, kteří ano, se stanou na chvíli svědky něčeho, co se zopakuje až v dalším tisíciletí. A právě to dělá pohled na kometu Lemmon tak vzácný.“

Tagy:
obloha kometa hvězda dalekohled jednou za život
Zdroje:
People, space.com, britastro.org, theskylive.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

