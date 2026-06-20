Tohle udělá pes s vaším mozkem během několika minut. Vědci mluví o malém zázraku
20. 6. 2026 – 20:22 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Mnoho lidí to zná z vlastní zkušenosti. Po náročném dni si sednout na gauč, vedle nich se stočí pes nebo kočka a najednou jako by část stresu zmizela. Nejde přitom jen o pocit nebo zbožné přání milovníků zvířat. Vědci dnes stále lépe rozumějí tomu, co se v lidském těle odehrává během kontaktu s domácími mazlíčky. A výsledky překvapily i odborníky.
Ukazuje se totiž, že psi a kočky nejsou jen společníci. Mohou mít skutečný vliv na naši psychiku, hladinu stresu i pocity osamělosti.
Stačí 45 minut a tělo začne reagovat
Výzkumníci už před lety zjistili, že pouhých 45 minut hry nebo mazlení se zvířetem dokáže snížit hladinu stresového hormonu kortizolu. A to nejen u lidí, ale i u samotných zvířat.
Právě kortizol je jedním z hlavních hormonů, které tělo produkuje ve stresových situacích. Pokud je jeho hladina dlouhodobě zvýšená, může přispívat k úzkostem, problémům se spánkem nebo vyčerpání.
Když si ale člověk hraje se psem, hladí kočku nebo tráví čas se zvířetem, začíná se v těle odehrávat úplně jiný proces.
Hormon lásky funguje i mezi člověkem a psem
Psychologové hovoří o hormonu oxytocinu. Právě ten se uvolňuje například mezi matkou a novorozencem nebo mezi partnery při projevech blízkosti.
Stejný hormon se však vyplavuje také během kontaktu se zvířaty.
Japonská studie z roku 2009 dokonce zjistila fascinující věc. Když se majitelé a jejich psi dívají jeden druhému do očí, hladina oxytocinu stoupá u obou. Jinými slovy, nejen člověk cítí větší náklonnost ke svému psovi. Podobnou chemickou reakci prožívá i samotné zvíře.
Vědci tento jev přirovnávají k emocionálnímu poutu mezi rodičem a dítětem.
Zvířata pomáhají tam, kde lidé často selhávají
Psychologové si už dlouho všímají, že domácí mazlíčci pomáhají lidem překonávat osamělost, úzkosti i depresivní stavy.
Není náhodou, že někteří terapeuti doporučují pořízení zvířete lidem, kteří se potýkají s dlouhodobým smutkem nebo sociální izolací.
Mazlíček totiž vytváří každodenní rutinu, dává člověku pocit zodpovědnosti a zároveň nabízí bezpodmínečné přijetí. Neposuzuje, nekritizuje a neřeší společenské postavení.
Právě proto mnoho lidí přiznává, že se svému psovi nebo kočce svěřuje s věcmi, které by neřekli ani nejbližším přátelům.
Pomoc pro děti i válečné veterány
Pozitivní vliv zvířat zaznamenali vědci také u dětí s poruchou autistického spektra. Jedna studie ukázala, že děti byly během kontaktu s morčetem výrazně klidnější než při hře s běžnými hračkami. Zvíře pro ně fungovalo jako jakýsi sociální most, který pomáhal snižovat stres.
Podobný efekt pozorují odborníci také u válečných veteránů trpících posttraumatickou stresovou poruchou. Speciálně vycvičení psi jim pomáhají zvládat úzkostné stavy, panické reakce i návrat do běžného života.
Možná nejjednodušší lék na špatnou náladu
Samozřejmě by bylo přehnané tvrdit, že pes nebo kočka dokážou nahradit odbornou léčbu psychických potíží. Vědci však stále častěji upozorňují, že kontakt se zvířaty může být významnou součástí psychické pohody.
Ať už jde o pravidelné procházky se psem, společné chvíle s kočkou na gauči nebo návštěvu útulku, tělo na podobný kontakt reaguje překvapivě silně.
Možná proto tolik lidí tvrdí, že jejich mazlíček není jen zvíře. Je to člen rodiny, terapeut a nejlepší přítel v jedné chlupaté bytosti.