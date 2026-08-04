Tohle tričko nemusíte prát celý měsíc. Výrobce tvrdí, že nezapáchá ani v létě
4. 8. 2026 – 13:08 | Magazín | Alex Vávra
Americká značka HercLéon představila tričko, které má díky směsi kovů a sopečného popela vydržet bez praní až 30 dní. Nejvyšší verze stojí zhruba 1 660 korun a výrobce slibuje, že zůstane bez zápachu i při intenzivním nošení.
Představa, že si člověk oblékne stejné tričko několik týdnů po sobě, aniž by ho jedinkrát vypral, nezní právě lákavě. Americká společnost HercLéon však tvrdí, že její nejnovější výrobek něco takového skutečně umožňuje. Tričko HercShirt V5.0 má díky speciálním materiálům zůstat svěží a bez zápachu déle než měsíc, a to dokonce i při intenzivním každodenním nošení.
Podobné sliby obvykle vyvolávají pochybnosti, protože zápach oblečení nezpůsobuje pouze samotný pot, ale především bakterie, které se ve vlhkém prostředí rychle množí. HercLéon se proto nesnaží zabránit pocení jako takovému. Místo toho chce omezit podmínky, v nichž vzniká nepříjemný zápach, a zachytit část vlhkosti ještě předtím, než se v látce nahromadí.
Značka na sebe upozornila už před několika lety, kdy představila údajně samočisticí spodní prádlo. Nyní přichází s pátou generací svého trička, která má dosavadní technologii posunout ještě dál. Zatímco běžné oblečení může během horkých letních dnů začít nepříjemně zapáchat už po několika hodinách, nejvyšší varianta HercShirtu má podle výrobce vydržet bez praní nejméně 30 dní.
Výrobce samozřejmě netvrdí, že by se tričko během nošení fyzicky nezašpinilo. Skvrny od jídla, prach nebo jiné viditelné nečistoty bude stále nutné odstranit. Hlavní výhodou má být především omezení tělesného zápachu, kvůli němuž většina lidí posílá běžné tričko do pračky už po jednom dni.
Kovy, sopečný popel a dvě tajné přísady
Za neobvyklými vlastnostmi trička má stát kombinace sedmi speciálních složek vetkaných přímo do látky. HercLéon uvádí měď, stříbro, zinek, zlato, sopečný popel a dvě vlastní přísady, jejichž přesné složení společnost nezveřejnila. Nejde přitom pouze o povrchovou úpravu, která by se mohla praním postupně smýt. Jednotlivé prvky jsou podle výrobce součástí samotné struktury materiálu.
To je důležitý rozdíl oproti některému funkčnímu oblečení, u něhož se antibakteriální vrstva nanáší pouze na povrch hotové látky. Taková úprava může po opakovaném praní postupně ztrácet účinnost. HercLéon naopak tvrdí, že aktivní složky zůstávají součástí vláken a jejich vlastnosti by proto měly vydržet podstatně déle.
Každá ze složek má plnit jinou funkci. Měď například omezuje množení bakterií, které se podílejí na vzniku tělesného zápachu. Zinek má neutralizovat výrazné sirné sloučeniny vznikající při intenzivním pocení. Sopečný popel zase pohlcuje vlhkost a pachy z okolního prostředí a funguje jako porézní houba uvnitř látky.
Zlato a stříbro jsou u funkčních textilií spojovány především s antibakteriálními vlastnostmi, přesný podíl jednotlivých materiálů však firma nezveřejňuje. Stejně tak zatím není jasné, co přesně představují dvě tajné přísady. Společnost je označuje za součást vlastní technologie a podrobnosti si nechává pro sebe.
Tričko se nabízí ve třech variantách nazvaných Budget, Standard a Max. Liší se množstvím prvků regulujících zápach a s tím související dobou, po kterou má oblečení vydržet svěží.
Nejlevnější model Budget má zvládnout více než tři dny intenzivního nošení a stojí přibližně 820 korun. Prostřední verze Standard za zhruba 1 450 korun údajně nepotřebuje vyprat déle než 14 dní. Nejdražší varianta Max vyjde přibližně na 1 660 korun a výrobce u ní slibuje 30 nebo více dní mezi jednotlivými praními.
Jednotlivé varianty tak nemíří pouze na zákazníky, kteří chtějí jedno tričko nosit celý měsíc. Levnější modely mohou dávat větší smysl například lidem, kteří hledají oblečení na několikadenní výlet, pracovní cestu nebo festival a chtějí si vystačit s menším zavazadlem.
Méně praní, delší životnost
HercLéon vysokou cenu obhajuje tím, že tričko má díky méně častému praní vydržet podstatně déle než běžné oblečení. Právě praní, sušení a působení pracích prostředků totiž postupně poškozují vlákna, mění tvar oblečení a způsobují blednutí barev. Podle společnosti může nejvyšší model nahradit více než sedm obyčejných triček, takže se má navzdory vyšší pořizovací ceně z dlouhodobého hlediska vyplatit.
Méně časté praní by mohlo znamenat také nižší spotřebu vody, elektřiny a pracích prostředků. Skutečný ekologický přínos by však závisel nejen na četnosti praní, ale také na způsobu výroby trička, životnosti použitých materiálů a na tom, jak dlouho ho zákazník skutečně využívá. Samotné tvrzení o menším počtu pracích cyklů proto ještě automaticky neznamená, že jde ve všech ohledech o ekologičtější výrobek.
Kolekce je nabízena v pánských velikostech S až 4XL a v dámských velikostech S až 2XL. Základní barvou je matná černá, přičemž společnost už zpřístupnila také antracitově šedou variantu. Do budoucna plánuje přidat tmavě modrou, vínovou a tmavě zelenou. Součástí nabídky má být rovněž sada tří triček upravených podle rozměrů zákazníka.
Tmavé odstíny navíc nejsou zřejmě zvoleny náhodou. Na černé či antracitové látce bývají méně patrné drobné skvrny, stopy potu a postupné změny barvy, což může při dlouhodobém nošení představovat praktickou výhodu. Světlé varianty by v tomto ohledu pravděpodobně byly výrazně náročnější na údržbu.
HercLéon zasílá své výrobky do Spojených států, Evropy, Japonska, Indie i dalších částí světa. První dodávky nové generace HercShirt V5.0 mají začít v listopadu 2026, zatímco starší verze zůstávají nadále v prodeji.
Zákazníci by měli počítat s tím, že při objednávce ze zahraničí se konečná cena může zvýšit o dopravu, daň nebo další poplatky. Tričko za přibližně 1 660 korun tak může evropského kupujícího ve výsledku stát o něco více. Výhodnost celé nabídky proto bude záviset také na podmínkách mezinárodního doručení.
Zda tričko opravdu zvládne celý měsíc bez praní a přitom neztratí svou svěžest, ukážou až zkušenosti zákazníků. Myšlenka oblečení, které omezuje množství praní, nicméně může oslovit cestovatele, sportovce i lidi, kteří chtějí šetřit vodou a prodloužit životnost svého šatníku. Pro někoho může jít o praktickou inovaci, pro jiného bude představa jednoho trička nošeného 30 dní v kuse i přes všechna technologická ujištění stále poněkud obtížně stravitelná.
Největší zkouškou nové generace proto nebude jen schopnost potlačit zápach v laboratorních podmínkách, ale především každodenní používání v horku, při sportu nebo během dlouhého cestování. Teprve tehdy se ukáže, zda jde o skutečný posun ve vývoji funkčního oblečení, nebo pouze o velmi sebevědomý marketingový slib.