Tohle si kupují miliardáři místo aut - nejrychlejší ponorku světa
30. 3. 2026 – 13:39 | Zpravodajství | Alex Vávra
Luxusní ponorka Super Sub posouvá hranice podmořského průzkumu. Nabízí rychlost, komfort i technologie, které z ní dělají exkluzivní hračku pro miliardáře toužící objevovat oceán z úplně nové perspektivy.
Nejrychlejší ponorka na světě je tady – a vypadá jako něco, co by si mohl zaparkovat vedle své jachty jen ten nejbohatší člověk planety. Společnost U-Boat Worx totiž představila Super Sub, stroj, který mění představu o tom, jak může vypadat luxusní dobrodružství. Zapomeňte na obyčejné výlety po hladině. Tohle je vstupenka do světa, kam se běžný smrtelník nikdy nepodívá – hluboko pod hladinu oceánu.
Super Sub na první pohled připomíná futuristické vozidlo z filmu. Elegantní linie, křídlový profil a průhledný kokpit dávají jasně najevo, že nejde o žádnou obyčejnou ponorku. Je navržen pro tři osoby – pilota a dva pasažéry – a nabízí zážitek, který se blíží spíš letu než klasickému potápění.
S maximální rychlostí kolem 9 uzlů, tedy zhruba 10 mil za hodinu, patří mezi nejrychlejší svého druhu. Pro srovnání, běžné malé ponorky dosahují jen kolem 4 uzlů a výzkumné stroje ještě méně. Tady ale nejde jen o čísla. Jde o to, že se můžete doslova prohánět pod vodou podobně jako delfín.
Podvodní jízda, jakou svět ještě neviděl
To, co dělá Super Sub skutečně výjimečným, je jeho schopnost pohybu. Díky hydrodynamickému vztlaku a speciálním křídlům se pod vodou nechová jako klasická ponorka, ale spíš jako letadlo. Dokáže stoupat i klesat pod úhlem až 45 stupňů, zatáčet s mimořádnou plynulostí a reagovat na každý pokyn pilota téměř okamžitě.
Pohon zajišťuje kombinace výkonných elektromotorů a baterie o kapacitě 62 kWh, což znamená až osm hodin nepřetržitého průzkumu. Dojezd kolem 10 námořních mil pak umožňuje prozkoumat rozsáhlé oblasti během jediného ponoru. Ať už jde o korálové útesy, podmořské stěny nebo vraky lodí, Super Sub se tam dostane rychle, elegantně a s maximální kontrolou.
Navíc je vybaven pokročilým sonarovým systémem, který neustále skenuje okolí a pomáhá vyhýbat se překážkám. Výsledkem je jízda, která je nejen dynamická, ale i bezpečná.
Luxus, bezpečí a výhled jako z jiného světa
Interiér ponorky je navržen tak, aby každá vteřina pod vodou byla zážitkem. Průhledný akrylový tlakový trup nabízí téměř 360stupňový výhled, takže máte pocit, jako byste byli součástí oceánu. Sedadla jsou rozmístěna tak, aby nikdo nepřišel o jediný detail okolního světa.
Bezpečnost přitom rozhodně nezůstává stranou. Super Sub disponuje až 96 hodinami podpory života, bezpečnostní bójí, automatickými systémy řízení a technologií, která zabrání překročení bezpečné hloubky. Redundantní systémy zajišťují vysokou spolehlivost i v náročných podmínkách. Celý stroj prošel intenzivním testováním u ostrova Curaçao, kde inženýři ověřovali výkon, ovladatelnost i bezpečnost všech klíčových systémů. Po úspěšném dokončení těchto zkoušek se nyní připravuje předání prvnímu majiteli, které by mělo proběhnout během několika týdnů.
Super Sub je určen především jako doplněk k luxusním jachtám nebo jako samostatná platforma pro podmořská dobrodružství. A i když cenovka 5,75 milionu dolarů, tedy přibližně 135 milionů korun, může znít astronomicky, ve světě miliardářů jde spíš o další exkluzivní položku do sbírky.
Jedno je ale jisté – Super Sub není jen dopravní prostředek. Je to ukázka toho, kam až může zajít spojení technologií, luxusu a lidské touhy objevovat. Zatímco většina lidí bude oceán pozorovat jen z pobřeží, ti nejbohatší se jím budou moci pohybovat přímo v jeho hlubinách.