Tohle od princezny Kate nikdo nečekal. Před pacientkou odhalila bolestivé rodinné tajemství
8. 6. 2026 – 18:25 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Princezna z Walesu výjimečně nahlédla do soukromí a popsala, jak rakovina změnila život jejích dětí, rodičů i manžela.
Princezna Kate se během návštěvy onkologického centra v Manchesteru neubránila emocím. Při setkání s mladou maminkou bojující s rakovinou poprvé otevřeně promluvila o tom, jak její vlastní nemoc zasáhla prince George, princeznu Charlotte, prince Louise i její rodiče. Její slova dojala pacienty, personál i fanoušky po celém světě.
Dojemné setkání s maminkou, která právě porazila rakovinu
Když princezna z Walesu ve čtvrtek 4. června 2026 dorazila do onkologického centra The Christie v Manchesteru, nikdo nečekal, že se stane svědkem tak srdceryvného momentu. Během návštěvy, která měla upozornit na důležitost komplexní, holistické péče, narazila na třicetiletou maminku Claire Lorente. Ta právě prožívala naprosto zlomový okamžik svého života – svůj úplně poslední den náročné léčby rakoviny prsu.
Kate, která si sama nedávno prošla peklem onkologické diagnózy, neváhala a dojatou ženu vřele objala. „Výborně!“ povzbuzovala ji princezna s rukou ochranitelsky položenou na její paži a označila to za „úžasný den“. To ale nebylo zdaleka všechno. Když se podívala na malé miminko statečné pacientky, pronesla slova, která by dojala i kámen: „Není maminka statečná?“
Nejotevřenější přiznání od chvíle, kdy oznámila diagnózu
Pak ale přišel ten nejzásadnější a nejotevřenější moment celé návštěvy. Princezna, která si obvykle střeží své soukromí jako oko v hlavě, se otočila na partnera léčené ženy a sdílela s ním svou vlastní, hluboce osobní bolest.
„Vím, že pro rodiny a blízké je to stejně tak těžké,“ přiznala Kate s velkým pochopením pro to, co blízcí prožívají. „Vím, jak těžké to bylo pro děti a mé rodiče. Procházíte tím s nimi,“ dodala dojatá princezna.
Tímto vzácným výrokem dala veřejnosti nahlédnout do zákulisí svého vlastního boje s nemocí, o které informovala v březnu 2024. Během této noční můry jí byli neustálou oporou rodiče Carole a Michael Middletonovi, zatímco s princem Williamem vsadili na naprostou upřímnost k dětem. S dvanáctiletým Georgem, jedenáctiletou Charlotte a osmiletým Louisem komunikovali otevřeně a nic před nimi neskrývali.
William je na Kate nesmírně pyšný
Když se následně uplakaná Claire chystala zazvonit na slavnostní zvon, který symbolizuje vytoužený konec onkologické léčby, Kate ohleduplně ustoupila do pozadí, aby pacientce dopřála její okamžik slávy.
„Tohle je váš den,“ řekla s úsměvem, tleskala a pozorně naslouchala tomu, že pacientku v budoucnu ještě čeká operace.
Sama princezna oznámila v lednu 2025 radostnou zprávu, že je v remisi, a nyní se postupně vrací k veřejným povinnostem. Její statečnost a odhodlání nedávno velmi láskyplně ocenil i princ William.
„Jsem tak neuvěřitelně pyšný. Byla úžasná,“ nešetřil chválou po její první zahraniční cestě do Itálie od doby diagnózy.
Právě tento hluboce lidský okamžik ukázal, že ani členové královské rodiny nejsou před bolestí a strachem imunní. A že ve chvílích, kdy jde o zdraví, má největší hodnotu rodina, blízcí a vzájemná podpora.