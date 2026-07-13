Tohle od Kate Middleton čekal málokdo. Po léčbě rakoviny zvládla extrémní výzvu
13. 7. 2026 – 10:29 | Magazín | Alex Vávra
Kate Middleton zveřejnila dosud neviděné fotografie z náročné horské výzvy, kterou absolvovala po boji s rakovinou. Dojemné rodinné snímky zachycují nejen podporu prince Williama a dětí, ale také silný příběh o návratu do života po léčbě.
Princezna z Walesu znovu ukázala, že její návrat do běžného života po léčbě rakoviny není jen symbolický. Kate Middleton úspěšně dokončila jednu z nejnáročnějších britských turistických výzev – National Three Peaks Challenge. Náročnou cestu absolvovala nejen jako osobní zkoušku fyzických i psychických sil, ale především proto, aby podpořila pacienty s rakovinou a charitativní organizaci The Royal Marsden Cancer Charity. Týden po dokončení výzvy navíc sdílela dosud nezveřejněné rodinné fotografie, které fanoušky královské rodiny dojalo i překvapily.
Výzva, která znamenala mnohem víc než sportovní výkon
National Three Peaks Challenge patří mezi nejznámější britské vytrvalostní výzvy. Jejím cílem je během 24 hodin vystoupat na tři nejvyšší vrcholy Skotska, Anglie a Walesu – Ben Nevis, Scafell Pike a Snowdon. Účastníci mezi jednotlivými horami cestují autem, samotné výstupy ale absolvují výhradně pěšky.
Celkem během výzvy ujdou přibližně 37 kilometrů a nastoupají přes 3 060 výškových metrů. Pro lepší představu – samotná pěší část měří jen o několik kilometrů méně než maraton, k tomu je ale potřeba připočítat ještě zhruba 740 kilometrů přejezdů mezi jednotlivými horami. Právě Snowdon byl posledním vrcholem, který Kate zdolala. V cíli na ni čekala celá rodina. Buckinghamský palác už dříve potvrdil, že ji přivítali princ William i jejich tři děti – princ George, princezna Charlotte a princ Louis. Kate později vysvětlila, že do výzvy nešla jen kvůli sportovnímu výkonu.
„Do výzvy National Three Peaks Challenge jsem se nezapojila jen jako do fyzické zkoušky, ale také jako do příležitosti ukázat, že život pokračuje i po stanovení diagnózy, a zároveň něco vrátit společnosti,“ uvedla.
Výzvou chtěla podpořit organizaci The Royal Marsden Cancer Charity, která je spojená s nemocnicí, kde sama podstoupila léčbu rakoviny. Podle princezny pomáhá financovat výzkum i rozvoj komplexní péče o onkologické pacienty, aby měli co nejlepší podmínky během léčby i následného zotavení.
„The Royal Marsden je místo, které pro mě má hluboký osobní význam a jehož péče a odborné znalosti mění životy mnoha lidí. Prostřednictvím této výzvy chci upozornit na hlubší dopady vážných onemocnění a na důležitost komplexní zdravotní péče,“ dodala.
Princezna z Walesu v březnu 2024 oznámila, že podstupuje léčbu rakoviny, a na několik měsíců se stáhla z veřejného života. O půl roku později oznámila dokončení chemoterapie a v lednu 2025 potvrdila, že je její onemocnění v remisi. K účasti na celé výzvě ji přitom inspiroval její mladší bratr James Middleton. Když Kate léčbu podstupovala, často spolu mluvili o horách a síle přírody. Po dokončení výzvy jí James na Instagramu věnoval emotivní vzkaz.
„Před dvěma lety jsem ti řekl, že tuhle horu zdoláme společně. Mluvili jsme o lezení na hory, když jsi byla v nemocnici, i o neuvěřitelné léčivé síle přírody pro tělo i mysl. O to větší ctí pro mě bylo připojit se k tobě při Three Peaks Challenge na podporu organizace The Royal Marsden Cancer Charity.“
Vyzdvihl také sestřinu odolnost.
„Je neuvěřitelně inspirující vidět, jak dlouhou cestu jsi ušla. Tvá síla, odolnost a vytrvalost – a to vše při tom, jak skvělou jsi matkou, manželkou, dcerou i sestrou – inspirují mě i mnoho dalších každý den.“
Dojemné rodinné fotografie zaujaly fanoušky
Týden po dokončení výzvy zveřejnila Kate na Instagramu sérii nových fotografií z národního parku Snowdonia.
Na prvním snímku objímá prince Williama ve sportovním oblečení po dokončení náročné túry. Další fotografie zachycují princeznu se všemi třemi dětmi. Největší pozornost fanoušků okamžitě upoutal princ George, který svou maminku výškou už téměř převyšuje.
Na dalších snímcích je vidět celá rodina pohromadě i několik intimnějších okamžiků. Kate s úsměvem pokládá ruku na rameno svého nejstaršího syna, zatímco dcera Charlotte ji na několika fotografiích dojatě objímá.
Poslední fotografie odhalila, že v cíli nechyběli ani rodiče princezny z Walesu Carole a Michael Middletonovi společně s Jamesem Middletonem. Celá rodina tak společně oslavila úspěšné dokončení mimořádně náročné výzvy.
Fotografie během několika hodin zaplavily tisíce reakcí. Vedle obdivu k výkonu princezny lidé nejčastěji komentovali právě výrazný růst prince George a silné rodinné pouto, které je z jednotlivých snímků patrné.
Pro Kate Middleton ale nebyla tato výzva především sportovním úspěchem. Stala se symbolem cesty od nejtěžšího období jejího života k novému začátku. Svým výkonem zároveň připomněla, že boj s rakovinou nekončí poslední léčbou a že podpora pacientů i jejich rodin zůstává stejně důležitá i dlouho poté, co nemoc ustoupí.