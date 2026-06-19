Tohle není sci-fi. V Číně postavili bytový dům, který vypadá jako obří pyramida
19. 6. 2026 – 10:11 | Zpravodajství | Alex Vávra
Připomíná kulisu ze sci-fi filmu, ale lidé v ní skutečně bydlí. Čínská Pyramida v Kunšanu zaujala svět neobvyklým tvarem, obřími terasami i architekturou inspirovanou rýžovými poli a moderním městským životem.
Představte si bytový dům, který na první pohled vypadá jako obří pyramida vystřižená ze science fiction filmu. Místo hladkých stěn nabízí desítky teras naskládaných na sebe v pravidelných kaskádách, jako kdyby někdo poskládal celé sídliště z gigantických kostek Lega. Právě tak působí jedna z nejneobvyklejších obytných staveb v Číně, známá jako Pyramida v Kunšanu.
Země středu si za poslední dvě desetiletí vybudovala pověst laboratoře odvážné architektury. Vedle mrakodrapů, které se dotýkají mraků, zde vznikají i stavby, jež se vzpírají tradičním představám o tom, jak má obytný dům vypadat. Pyramida v Kunšanu patří mezi nejvýraznější příklady. Ačkoli jde především o místo k bydlení, svým vzhledem připomíná spíše monument nebo futuristickou kulisu z hollywoodského blockbusteru.
Když se rýžová pole promění v mrakodrap
Budova se nachází v moderní čtvrti Chua-čchiao ve městě Kunšan nedaleko Šanghaje. Je součástí většího rezidenčního a obchodního komplexu, který tvoří tři vzájemně propojené stavby. Právě hlavní budova vysoká sto metrů si však získala největší pozornost veřejnosti. Na rozdíl od klasické pyramidy nemá čtyři šikmé stěny. Dvě její fasády jsou běžné a svislé, zatímco další dvě se zvedají pod úhlem 45 stupňů. Díky tomu vzniká fascinující kaskádovitá struktura, kdy jednotlivé byty vystupují nad sebe podobně jako schody gigantické pyramidy.
Architekti ze studia Masters' Architectural Office se inspirovali jedním z nejstarších symbolů čínské krajiny – terasovitými rýžovými poli. Ta po staletí pokrývají horské svahy a vytvářejí charakteristické stupňovité obrazce viditelné z velké dálky. Právě tento princip se tvůrci pokusili převést do moderní městské architektury.
Výsledkem je stavba, která působí současně futuristicky i překvapivě organicky. Zatímco většina obytných věží vyrůstá vzhůru jako jednoduchý hranol, Pyramida v Kunšanu připomíná spíše uměle vytvořený kopec nebo terasovitou horu obydlenou stovkami lidí.
Inspirace však nekončila u zemědělské krajiny. Architekti přiznávají, že při navrhování mysleli také na parkour – disciplínu, při níž sportovci překonávají městské překážky pomocí běhu, skoků a šplhání. Budova proto měla působit dynamicky, jako by sama byla součástí pohybu a městské energie.
Bydlení, které nemá obdoby
Nejnápadnější výhodou neobvyklého designu jsou obrovské terasy. Zatímco v klasických bytových domech bývá venkovní prostor omezen na malý balkon, zde získává mnoho obyvatel plochu připomínající menší zahradu. Někteří rezidenti využívají terasy k pěstování rostlin, jiní na nich pořádají posezení s přáteli nebo si zde vytvářejí soukromé relaxační zóny. Pohled na město z těchto vyvýšených plošin navíc připomíná spíše pobyt v luxusním apartmánu než život v běžném bytovém domě.
Právě tento aspekt činí budovu tak výjimečnou. Každý byt získává větší kontakt s venkovním prostředím a architektura se snaží narušit tradiční představu o anonymním životě v panelových či věžových domech.
Originální konstrukce má ale i svou odvrácenou stranu. Neobvyklé uspořádání komplikuje proudění vzduchu a přístup přirozeného světla do některých částí budovy. Složitější je rovněž řešení požární bezpečnosti nebo dlouhodobá údržba celé konstrukce. To je daň, kterou podobně odvážné architektonické experimenty často přinášejí.
Přesto se zdá, že většina obyvatel považuje výhody za důležitější než nevýhody. Možnost vlastnit rozsáhlou terasu v hustě zastavěném městském prostředí totiž představuje luxus, který je v mnoha velkoměstech prakticky nedostupný.
Zájem o stavbu navíc dávno překročil hranice samotného Kunšanu. Fotografie a videa pořízená z dronů pravidelně sbírají miliony zhlédnutí na sociálních sítích. Při pohledu shora budova připomíná obrovskou futuristickou pyramidu, jejíž jednotlivé stupně obsadili lidé místo dávných vládců.
Internetoví uživatelé často přirovnávají komplex k prostředí ze sci-fi filmů nebo videoher. Někteří tvrdí, že by se stavba dokonale hodila do světa cyberpunku. Jiní žertují, že by mezi stovkami podobných teras nikdy nenašli cestu domů.
A možná právě v tom spočívá její kouzlo. V době, kdy mnoho moderních obytných budov vypadá téměř zaměnitelně, představuje Pyramida v Kunšanu odvážnou připomínku toho, že architektura může být nejen funkční, ale také hravá, provokativní a nezapomenutelná. Je důkazem, že i obyčejný bytový dům může vyvolávat stejné emoce jako slavné památky nebo futuristické vize budoucnosti.