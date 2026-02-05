Tohle není počítačový trik. Rekvizita z natáčení Šíleného Maxe opravdu fungovala
5. 2. 2026 – 11:57 | Magazín | Tamara Černá
Vidět dnes opravdové triky na filmovém plátně, a ne počítačovou animaci, je vzácné. Jenže George Miller se svými filmy Šílený Max: Zběsilá cesta a Furiosa: Sága Šíleného Maxe šel proti proudu.
Natáčení na opravdových náklaďácích, opravdových padácích a s kaskadéry v situacích, které byly spíš hazard se životem byl u Šíleného Maxe i Furiosy standard. Režisér George Miller ovšem trval na co největší realističnosti i u zbraní, které často připomínaly spíš několik druhů arzenálu spojeného lepící páskou a vírou, že to všechno bude fungovat.
Největším kanónem se mohl pochlubit duševně zaostalý, leč fyzicky impozantní syn Immortana Joea Rictus Erectus, kterého ztvárnil Nathan Jones. Ten se na svém Facebooku pochlubil s tím, že obrovitý kanón, který připomíná něco mezi leteckým kanónem a kulometem gatling doopravdy fungoval a obsluhovat ho nebyla žádná legrace.
„Tohle nejsou žádné počítačové triky. Ta zbraň vážně fungovala. Obrovská nádoba na plyn, opravdový fungující mechanismus uvnitř, simulování výbušných nábojů. Z hlavně šlehaly plameny, systém vyhazoval obrovské nábojnice, všechno to mělo odpovídající váhu, zpětný ráz a dělalo to spoustu randálu,“ vysvětluje Jones.
„Na výrobu spotřebovali spoustu peněz a bylo to poznat. Dokonce během střelby vypouštěla přehřátý plyn, dost na to, aby mi začaly slzet oči, musel jsem si je po dotočení scény vymývat. Celé to vážilo 40 kilogramů. Vidíte ty vystouplé žíly na fotce? To jsem nepózoval, nebylo to třeba, když se snažíte tohle udržet. A stejné to bylo s plamenometem. Některé filmy vám dají dialogy. Jiné vám dají hračky.“
Takže až si zase budete pouštět Šíleného Maxe, podívejte se na zbraně, které má nejen Rictus. Většina z nich totiž nějakým způsobem fungovala.