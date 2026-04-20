Dnes je pondělí 20. dubna 2026., Svátek má Marcela
Počasí dnes 12°C Oblačno

Tohle mužské jméno dnes téměř neuslyšíte. Přesto v sobě nese nečekanou sílu a poselství

20. 4. 2026 – 13:33 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Na první pohled zvláštní, téměř zapomenuté. Přesto v sobě skrývá význam, který byl pro naše předky zásadní. Dnes ho nosí jen minimum mužů, ale jeho symbolika je překvapivě silná.

Jména kdysi nebyla jen náhodným výběrem z kalendáře. Nesla v sobě význam, přání i víru v budoucnost člověka. Staroslovanská jména často vyjadřovala sílu, ochranu nebo vztah k vyšší moci. Jedno z nich dnes působí nezvykle, možná až cize. Přesto patří mezi jména s hlubokými kořeny, která v sobě nesou silné poselství

Magazín
Co se za skrývá za jménem, které nosí hrstka mužů?

Toto staroslovanské jméno Dadiboh vzniklo spojením dvou částí:

  • „dadi“ – dává, daruje
  • „boh“ – Bůh

význam: „ten, komu dal Bůh“ nebo „dar od Boha

Podobná jména byla v minulosti velmi ceněná. Nešlo jen o označení člověka, ale o symbol ochrany, požehnání a naděje.

Magazín
Kolik mužů ho dnes nosí?

Podle dostupných databází českých jmen jde o skutečnou raritu.

jméno dnes nese jen jednotky až desítky mužů v Česku mezi novorozenci se prakticky neobjevuje

To z něj dělá jedno z nejméně používaných tradičních jmen vůbec.

Magazín
Jak se tohle krásné jméno dá zdrobnit?

Na první pohled může působit složitě, ale v běžném životě by se velmi rychle „zjemnilo“.

v oslovení (5. pád): Dadibohu!

Stejně jako u jiných tradičních jmen se ale přirozeně tvoří i zdrobněliny:

  • Dáďo – nejpřirozenější a nejpoužívanější
  • Dáda – měkčí, rodinné oslovení
  • Dadi – kratší a modernější varianta
  • Bohouš – odvozené od druhé části jména

Právě tyto tvary ukazují, že i neobvyklé jméno může v každodenní řeči znít překvapivě přirozeně.

Magazín
Proč dnes téměř zmizelo

Jméno patří mezi staroslovanská, která postupně ustoupila křesťanským a později moderním jménům. S proměnou společnosti se změnil i vkus – lidé začali volit jednodušší a známější varianty.

Dnes tak přežívá spíš v historických pramenech než v běžném životě.

Magazín
Proč se podobná jména znovu vracejí

V posledních letech roste zájem o:

  • jedinečnost
  • návrat ke kořenům

Právě neobvyklost a silný význam jsou důvodem, proč některá zapomenutá jména znovu přitahují pozornost.

Tagy:
bůh jméno význam síla staroslovanské
Zdroje:
kalendar.beda.cz, g.cz, rodneduchovno.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Následující článek

Nejnovější články