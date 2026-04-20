Tohle mužské jméno dnes téměř neuslyšíte. Přesto v sobě nese nečekanou sílu a poselství
20. 4. 2026 – 13:33 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na první pohled zvláštní, téměř zapomenuté. Přesto v sobě skrývá význam, který byl pro naše předky zásadní. Dnes ho nosí jen minimum mužů, ale jeho symbolika je překvapivě silná.
Jména kdysi nebyla jen náhodným výběrem z kalendáře. Nesla v sobě význam, přání i víru v budoucnost člověka. Staroslovanská jména často vyjadřovala sílu, ochranu nebo vztah k vyšší moci. Jedno z nich dnes působí nezvykle, možná až cize. Přesto patří mezi jména s hlubokými kořeny, která v sobě nesou silné poselství.
Co se za skrývá za jménem, které nosí hrstka mužů?
Toto staroslovanské jméno Dadiboh vzniklo spojením dvou částí:
- „dadi“ – dává, daruje
- „boh“ – Bůh
význam: „ten, komu dal Bůh“ nebo „dar od Boha“
Podobná jména byla v minulosti velmi ceněná. Nešlo jen o označení člověka, ale o symbol ochrany, požehnání a naděje.
Kolik mužů ho dnes nosí?
Podle dostupných databází českých jmen jde o skutečnou raritu.
jméno dnes nese jen jednotky až desítky mužů v Česku mezi novorozenci se prakticky neobjevuje
To z něj dělá jedno z nejméně používaných tradičních jmen vůbec.
Jak se tohle krásné jméno dá zdrobnit?
Na první pohled může působit složitě, ale v běžném životě by se velmi rychle „zjemnilo“.
v oslovení (5. pád): Dadibohu!
Stejně jako u jiných tradičních jmen se ale přirozeně tvoří i zdrobněliny:
- Dáďo – nejpřirozenější a nejpoužívanější
- Dáda – měkčí, rodinné oslovení
- Dadi – kratší a modernější varianta
- Bohouš – odvozené od druhé části jména
Právě tyto tvary ukazují, že i neobvyklé jméno může v každodenní řeči znít překvapivě přirozeně.
Proč dnes téměř zmizelo
Jméno patří mezi staroslovanská, která postupně ustoupila křesťanským a později moderním jménům. S proměnou společnosti se změnil i vkus – lidé začali volit jednodušší a známější varianty.
Dnes tak přežívá spíš v historických pramenech než v běžném životě.
Proč se podobná jména znovu vracejí
V posledních letech roste zájem o:
- jedinečnost
- návrat ke kořenům
Právě neobvyklost a silný význam jsou důvodem, proč některá zapomenutá jména znovu přitahují pozornost.