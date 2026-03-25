Tohle jsou nejarogantnější hvězdy světa, jejich chování stále šokuje
25. 3. 2026 – 8:50 | Zpravodajství | Alex Vávra
Lesk reflektorů, milionové honoráře a zástupy fanoušků. Jenže za dokonalou fasádou se někdy skrývá úplně jiná tvář. Některé slavné osobnosti totiž prosluly nejen talentem, ale i chováním, které dokáže pořádně zaskočit.
Svět slavných osobností je na první pohled plný lesku, úspěchu a obdivu. Za zavřenými dveřmi se ale často odehrávají příběhy, které mají k dokonalosti hodně daleko. Některé hvězdy si totiž vysloužily pověst lidí, se kterými není radno se dostat do křížku. Výbuchy vzteku, pohrdání okolím nebo chování, které zaskočí i otrlé fanoušky – to vše se podepsalo na jejich reputaci. Kdo patří mezi ty, o kterých se šeptá, že umí být pořádně nepříjemní?
Ellen DeGeneres
Dlouhá léta působila jako zosobnění laskavosti a dobré nálady. O to větší šok přišel ve chvíli, kdy začali bývalí zaměstnanci její show mluvit o zákulisí. Popsali prostředí plné strachu, tlaku a nevlídného jednání. Někteří dokonce tvrdili, že samotná moderátorka byla mimo kamery chladná a odtažitá, bez zájmu o lidi kolem sebe. Celá kauza vyústila ve vyšetřování a veřejnou omluvu, ale pověst tím utrpěla natolik, že se o ní dodnes mluví jako o jednom z největších zklamání televizního světa.
Mariah Carey
Velká hvězda s obrovským hlasem, ale také s pověstí ženy, která si potrpí na luxus a zvláštní zacházení. Historky z natáčení i koncertů popisují náročné požadavky, které někdy hraničí s rozmary. Odmítání komunikace s některými kolegy nebo přehlížení jiných umělců se stalo téměř legendou. Její chování často působí povýšeně a odtažitě, což jen posiluje dojem, že kolem sebe buduje nedotknutelnou bariéru. Přesto ji fanoušci obdivují a její hvězdný status zůstává neotřesený.
Christian Bale
Herec známý extrémními proměnami pro filmové role je zároveň mužem, který umí dát průchod emocím. Největší pozornost vzbudila nahrávka z natáčení, na níž se rozkřičel na člena štábu takovým způsobem, že to šokovalo i zkušené filmové profesionály. Jeho výbuch byl plný hněvu a nekompromisních slov. Později sice přiznal chybu a omluvil se, ale nálepka prudkého a těžko zvladatelného člověka mu zůstala. Někteří kolegové ho obdivují, jiní se mu raději vyhýbají.
Justin Bieber
Sláva přišla příliš brzy a následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Mladý zpěvák se stal symbolem problémového chování – hádky s fotografy, neochota věnovat se fanouškům nebo okázalé vystupování na veřejnosti. Velkou vlnu kritiky vyvolalo i jeho rozhodnutí přestat se fotit s fanoušky, protože ho to prý vyčerpávalo. K tomu se přidaly i potíže se zákonem, které jeho obraz ještě zhoršily. V posledních letech se sice snaží působit klidněji, ale minulost mu lidé stále připomínají.
Ariana Grande
Na první pohled působí jako křehká a milá zpěvačka, ale i její jméno se objevilo v nepříjemných souvislostech. Velký rozruch vyvolalo video z obchodu, kde se nevhodně chovala k vystavenému jídlu a zároveň pronesla urážlivé poznámky. Fanoušci byli zklamaní a zpěvačka musela situaci hasit omluvou. Objevily se také výpovědi lidí, kteří ji označili za odtažitou a neochotnou při osobním setkání. Přesto si dokázala udržet silnou podporu a postupně svůj obraz napravuje.
Sláva dokáže člověka vynést až na vrchol, ale stejně rychle může odhalit i jeho stinné stránky. Příběhy těchto celebrit ukazují, že za dokonalým obrazem se často skrývá úplně jiná realita. Možná nejde o zlé lidi, ale o osobnosti pod obrovským tlakem, které občas nezvládnou své emoce. A právě tyto momenty pak stačí k tomu, aby se z nich v očích veřejnosti staly hvězdy, o kterých se nemluví zrovna v dobrém.