Trik, který používají i světoví návrháři: Stačí jeden detail a Tereza Brodská je nepřehlédnutelná
31. 3. 2026 – 16:33 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Herečka Tereza Brodská patří mezi ty ženy, které nepotřebují okázalost, aby zaujaly. Její styl působí nenuceně, a přesto si ho všimnete na první pohled. Důvod je překvapivě jednoduchý. Stačí jeden detail, který se v jejích outfitech opakuje – šátek. Právě ten dokáže proměnit i obyčejný look v něco, co má charakter.
Šátek patří mezi doplňky, které mají v módě překvapivě silnou roli. Nejde jen o estetiku, ale o promyšlený stylingový prvek, který dokáže pracovat s barvou, proporcí i celkovým dojmem outfitu. Právě proto se k němu dlouhodobě a chytře vracejí návrháři i stylisté.
Není divu, že této ženě sluší právě tento doplněk. Tereza Brodská je dcerou hereckých legend Vlastimil Brodský a Jana Brejchová, a kromě výrazného talentu po nich zdědila i přirozený cit pro eleganci a detail. Svou hereckou kvalitu navíc opakovaně potvrdila ziskem prestižního ocenění Český lev, což jen podtrhuje její silnou pozici na české scéně.
Proč je šátek jedním z nejchytřejších módních triků
Jedním z hlavních důvodů, proč šátek funguje, je jeho schopnost okamžitě „rozsvítit“ outfit, vnáší do něj kontrast, ať už barevný nebo texturový, a i jednoduché kombinace díky němu působí živěji a sofistikovaněji, jak ukazuje například Hermès.
Důležitou roli hraje i jeho umístění v oblasti krku a dekoltu, která přirozeně přitahuje pozornost a rámuje obličej, což využívala i Coco Chanel ve svých minimalistických outfitech.
Šátek navíc vyniká variabilitou, může být elegantním doplňkem, zahřát v chladných dnech nebo posloužit jako stylová kapuce či přehoz přes ramena, a právě díky této multifunkčnosti se drží v módě napříč dekádami od Yves Saint Laurent až po Emilio Pucci. Stačí jediný dobře zvolený kousek a celý outfit získá nový charakter.
Nadčasová elegance: Inspirace Hermès
Tenhle look stojí na klidu, harmonii a kvalitě detailu. Šátek má jemný vzor, tlumené barvy a nepůsobí prvoplánově výrazně, ale přesto okamžitě přitáhne pozornost. Přesně to je typický rukopis Hermès.
- sofistikovaná barevnost (modrá, krémová, okrová)
- nenucené nošení bez složitého aranžování
- důraz na detail, ne na efekt
Šátek zde nepřebíjí outfit, ale kultivovaně ho povyšuje
Síla kontrastu: Styl Yves Saint Laurent
Tady Tereza Brodská pracuje s mnohem výraznějším kontrastem než u předchozího looku. Černý základ působí čistě a elegantně, zatímco šátek v teplém hnědo-krémovém tónu přidává hloubku a vizuální zajímavost.
- tmavý, minimalistický outfit
- výrazný, ale kultivovaný doplněk
- důraz na siluetu a proporci
Přesně ten princip, který miloval Yves Saint Laurent: jednoduchý základ doplněný jedním prvkem, který outfit ukotví a dodá mu charakter
Hravost a barva: Odkaz Emilio Pucci
V tomto outfitu herečka pracuje se šátkem jako s hlavním vizuálním prvkem. Výrazná růžová okamžitě přebírá pozornost a proměňuje jinak velmi jednoduché černé šaty v nepřehlédnutelný look.
- silný barevný akcent
- jednoduchý základ, který nechává doplněk vyniknout
- lehkost a hravost v stylingu
Přesně ten princip, který proslavil Emilio Pucci, barva není doplněk, ale hlavní výraz
Odvážná barevnost: V duchu Roberto Cavalli
V tomto looku Tereza Brodská pracuje s barvou mnohem odvážněji. Výrazný žlutý kabát v kombinaci se sytě zelenou šálou vytváří silný vizuální kontrast, který okamžitě přitahuje pozornost.
- výrazná práce s barvami
- sebevědomý styling
- doplněk, který není nenápadný, ale vědomě dominantní
Přesně ten moment, kdy outfit není jen elegantní, ale i odvážný a osobitý
Nadčasový minimalismus: podobný Coco Chanel
V tomto looku se ukazuje sílu jednoduchosti. Tmavý, elegantní základ nechává vyniknout červenému šátku, který působí jako jediný výrazný akcent.
- čisté linie
- minimum prvků
- jeden dominantní detail
Přesně ten princip, na kterém Coco Chanel postavila svůj styl, méně znamená více.
Doplněk, který by neměl chybět v šatníku žádné ženy
Někdy stačí opravdu málo. Jeden šátek, jeden pohyb ruky a outfit, který ještě před chvílí působil obyčejně, najednou získá výraz. Může dodat jemnost, zvýraznit osobnost nebo jen podpořit pocit, že se ve svém oblečení cítíte přesně tak, jak chcete.
Právě v tom spočívá jeho síla. Není nutné měnit celý šatník ani složitě kombinovat. Stačí detail, který celek propojí a dodá mu charakter. Zkuste šátek uvázat jinak než obvykle, nechat ho volně splývat nebo ho jen lehce přehodit přes ramena. Brzy zjistíte, že nejde jen o doplněk, ale o prvek, který dokáže proměnit celkový dojem.
Je to jednoduchá připomínka, že styl nevzniká z množství věcí, ale z toho, jak s nimi dokážete pracovat.