Dnes je úterý 31. března 2026., Svátek má Kvido
Počasí dnes 4°C Občasný déšť

Trik, který používají i světoví návrháři: Stačí jeden detail a Tereza Brodská je nepřehlédnutelná

31. 3. 2026 – 16:33 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Trik, který používají i světoví návrháři: Stačí jeden detail a Tereza Brodská je nepřehlédnutelná
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Herečka Tereza Brodská patří mezi ty ženy, které nepotřebují okázalost, aby zaujaly. Její styl působí nenuceně, a přesto si ho všimnete na první pohled. Důvod je překvapivě jednoduchý. Stačí jeden detail, který se v jejích outfitech opakuje – šátek. Právě ten dokáže proměnit i obyčejný look v něco, co má charakter.

Šátek patří mezi doplňky, které mají v módě překvapivě silnou roli. Nejde jen o estetiku, ale o promyšlený stylingový prvek, který dokáže pracovat s barvou, proporcí i celkovým dojmem outfitu. Právě proto se k němu dlouhodobě a chytře vracejí návrháři i stylisté.

Dana úvodka
Magazín
Dana Morávková ukazuje, jak má vypadat opravdová stylová dáma po padesátce. Tahle pětka outfitů vás dostane

Není divu, že této ženě sluší právě tento doplněk. Tereza Brodská je dcerou hereckých legend Vlastimil Brodský a Jana Brejchová, a kromě výrazného talentu po nich zdědila i přirozený cit pro eleganci a detail. Svou hereckou kvalitu navíc opakovaně potvrdila ziskem prestižního ocenění Český lev, což jen podtrhuje její silnou pozici na české scéně.

Proč je šátek jedním z nejchytřejších módních triků

Jedním z hlavních důvodů, proč šátek funguje, je jeho schopnost okamžitě „rozsvítit“ outfit, vnáší do něj kontrast, ať už barevný nebo texturový, a i jednoduché kombinace díky němu působí živěji a sofistikovaněji, jak ukazuje například Hermès

Důležitou roli hraje i jeho umístění v oblasti krku a dekoltu, která přirozeně přitahuje pozornost a rámuje obličej, což využívala i Coco Chanel ve svých minimalistických outfitech.

Tereze Kostková
Magazín
Nádherná Tereza Kostková opět okouzlila: Tyhle modely od české návrhářky vám vezmou dech!

 Šátek navíc vyniká variabilitou, může být elegantním doplňkem, zahřát v chladných dnech nebo posloužit jako stylová kapuce či přehoz přes ramena, a právě díky této multifunkčnosti se drží v módě napříč dekádami od Yves Saint Laurent až po Emilio Pucci. Stačí jediný dobře zvolený kousek a celý outfit získá nový charakter.

Tereza Brodská - modrý šátek zdroj: Profimedia

Nadčasová elegance: Inspirace Hermès

Tenhle look stojí na klidu, harmonii a kvalitě detailu. Šátek má jemný vzor, tlumené barvy a nepůsobí prvoplánově výrazně, ale přesto okamžitě přitáhne pozornost. Přesně to je typický rukopis Hermès.

  • sofistikovaná barevnost (modrá, krémová, okrová)
  • nenucené nošení bez složitého aranžování
  • důraz na detail, ne na efekt

 Šátek zde nepřebíjí outfit, ale kultivovaně ho povyšuje

Tereza Brodká - hnědý šátek zdroj: Profimedia

Síla kontrastu: Styl Yves Saint Laurent

Tady Tereza Brodská pracuje s mnohem výraznějším kontrastem než u předchozího looku. Černý základ působí čistě a elegantně, zatímco šátek v teplém hnědo-krémovém tónu přidává hloubku a vizuální zajímavost.

  • tmavý, minimalistický outfit
  • výrazný, ale kultivovaný doplněk
  • důraz na siluetu a proporci

Přesně ten princip, který miloval Yves Saint Laurent: jednoduchý základ doplněný jedním prvkem, který outfit ukotví a dodá mu charakter

Tereza Brodská - růžový šátek zdroj: Profimedia

Hravost a barva: Odkaz Emilio Pucci

V tomto outfitu herečka pracuje se šátkem jako s hlavním vizuálním prvkem. Výrazná růžová okamžitě přebírá pozornost a proměňuje jinak velmi jednoduché černé šaty v nepřehlédnutelný look.

  • silný barevný akcent
  • jednoduchý základ, který nechává doplněk vyniknout
  • lehkost a hravost v stylingu

Přesně ten princip, který proslavil Emilio Pucci, barva není doplněk, ale hlavní výraz

Tereza Brodská - zelený šátek zdroj: Profimedia

Odvážná barevnost: V duchu Roberto Cavalli

V tomto looku Tereza Brodská pracuje s barvou mnohem odvážněji. Výrazný žlutý kabát v kombinaci se sytě zelenou šálou vytváří silný vizuální kontrast, který okamžitě přitahuje pozornost.

  • výrazná práce s barvami
  • sebevědomý styling
  • doplněk, který není nenápadný, ale vědomě dominantní

Přesně ten moment, kdy outfit není jen elegantní, ale i odvážný a osobitý

Tereza Brodská - červená - úvodka zdroj: Profimedia

Nadčasový minimalismus: podobný Coco Chanel

V tomto looku se ukazuje sílu jednoduchosti. Tmavý, elegantní základ nechává vyniknout červenému šátku, který působí jako jediný výrazný akcent.

  • čisté linie
  • minimum prvků
  • jeden dominantní detail

Přesně ten princip, na kterém Coco Chanel postavila svůj styl, méně znamená více.

Anna geislerova- pivní šaty - úvodka kviff.com
Magazín
Nejdříve ohromila róbou, pak šla na večeři s Douglasem. Aňa Geislerová byla hvězdou ve Varech a právem

Doplněk, který by neměl chybět v šatníku žádné ženy

Někdy stačí opravdu málo. Jeden šátek, jeden pohyb ruky a outfit, který ještě před chvílí působil obyčejně, najednou získá výraz. Může dodat jemnost, zvýraznit osobnost nebo jen podpořit pocit, že se ve svém oblečení cítíte přesně tak, jak chcete.

Právě v tom spočívá jeho síla. Není nutné měnit celý šatník ani složitě kombinovat. Stačí detail, který celek propojí a dodá mu charakter. Zkuste šátek uvázat jinak než obvykle, nechat ho volně splývat nebo ho jen lehce přehodit přes ramena. Brzy zjistíte, že nejde jen o doplněk, ale o prvek, který dokáže proměnit celkový dojem.

Je to jednoduchá připomínka, že styl nevzniká z množství věcí, ale z toho, jak s nimi dokážete pracovat.

Tagy:
Zdroje:
Extra.cz, harpersbazaar.com, databazeknih.cz, thepinklookbook.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Hegseth: Příští dny ve válce s Íránem budou rozhodující, Teherán čelí dezercím

Následující článek

ČR by měla přehodnotit vztahy s Maďarskem, reagoval Pavel na hovory s Lavrovem

Nejnovější články