Tohle byla nejdivočejší kapela 90. let: Co dnes dělají Spice Girls?
22. 4. 2026 – 17:02 | Zpravodajství | Alex Vávra
Třicet let od svého průlomu zůstávají Spice Girls symbolem jedné z nejvýraznějších popkulturních éry. Jejich hudba, styl i poselství girl power formovaly generaci a dodnes vyvolávají silnou vlnu nostalgie.
Výstava v londýnské Hudební knihovně Barbican připomíná dobu, která se dnes může zdát téměř neuvěřitelně vzdálená. Polovina 90. let byla érou barev, energie a sebevědomí – a jejím nejvýraznějším symbolem se stala dívčí skupina Spice Girls. Od jejich průlomu uplynulo třicet let, ale jejich vliv na hudbu, módu i společnost zůstává dodnes patrný. Výstava vrací do života nejen jejich ikonické outfity, ale i atmosféru doby, kdy se zdálo, že je možné úplně všechno.
Vznik a raketový vzestup fenoménu
Příběh Spice Girls začal v roce 1994, kdy se pět mladých žen setkalo na konkurzu na novou dívčí skupinu. Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Chisholm a Victoria Beckham vytvořily kombinaci osobností, která neměla obdoby. Každá z nich byla jiná, ale dohromady fungovaly s přirozenou chemií, která se nedala napodobit.
Rok 1996 přinesl zlom. Singl Wannabe se stal okamžitým hitem a během několika týdnů ovládl hitparády po celém světě. Následovaly další úspěchy jako Say You'll Be There, 2 Become 1, Spice Up Your Life nebo Viva Forever. Jejich hudba byla chytlavá, ale skutečný fenomén spočíval v něčem jiném – v poselství girl power, které oslovilo miliony fanoušků po celém světě.
Spice Girls nebyly jen kapelou, byly značkou, stylem i náladou. Jejich outfity, odvážné barvy a nezaměnitelná energie se staly symbolem celé generace. Leopardí overal Mel B nebo výrazné šaty Emmy Bunton dnes působí jako artefakty jiné éry, ale tehdy definovaly popkulturu.
Sláva, rozpad a život po Spice Girls
Vrchol slávy však netrval věčně. V roce 1998 odešla ze skupiny Geri Halliwell, což byl moment, který fanoušci dodnes vnímají jako začátek konce. Zbylé čtyři členky sice pokračovaly dál, ale dynamika se změnila. Na přelomu tisíciletí se skupina postupně stáhla do ústraní a jednotlivé členky se vydaly vlastní cestou.
Přesto se jejich příběh nikdy úplně neuzavřel. Občasná znovushledání připomněla, jak silné pouto mezi nimi i fanoušky stále existuje. A i když už nejsou neustále na pódiích, jejich odkaz zůstává živý.
Dnes každá z nich žije jiný život. Victoria Beckham se stala uznávanou módní návrhářkou a vybudovala vlastní značku. Melanie Brown se věnuje médiím, hudbě i veřejnému vystupování a otevřeně sdílí svůj životní příběh. Emma Bunton zůstala blízko zábavnímu průmyslu jako moderátorka a zpěvačka. Melanie Chisholm pokračuje v hudbě a koncertování. Geri Halliwell se věnuje rodině i psaní knih.
Všechny mají rodiny a děti, a jejich životy dnes působí klidněji než v době největší slávy. Přesto v nich stále zůstává něco z energie, která kdysi ovládla svět. Výstava v Londýně tak není jen přehlídkou kostýmů, ale i návratem do času, kdy hudba spojovala lidi napříč generacemi. Připomíná, jak silný může být okamžik, kdy se správní lidé sejdou ve správný čas.
Třicet let poté zůstávají Spice Girls symbolem radosti, odvahy a přátelství. A možná právě proto jejich příběh stále rezonuje – protože připomíná dobu, kdy byl svět o něco barevnější, hlasitější a bezstarostnější. Nostalgie tu není jen vzpomínkou, ale i tichým připomenutím, že některé věci nikdy úplně nezmizí.