Tohle bolí sledovat. Český slasher horor z Petrovic patří mezi nejhorší filmy všech dob
3. 3. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Je potřeba cenit odvahu, když tvůrce zkusí něco úplně nového a nezvyklého. Jenže pouze srdce nestačí, ideální by bylo přijít i s nějakým filmařským umem.
Dívat se na horor opravdu má svým způsobem bolet, českému projektu se to ale povedlo úplně jiným způsobem, než tvůrci původně zamýšleli.
Příspěvek z české kotliny se totiž ke zlatému fondu slasher hororů, tedy děsivého subžánru, v němž vrah zabíjí jednoho hrdinu po druhém, nezapíše.
Cestu prošlapaly kultovní pecky typu Halloween, Pátek třináctého a samozřejmě ikonický Vřískot s nezaměnitelným mordýřem pod maskou inspirovanou obrazem Edvarda Munche.
Právě k poslednímu jmenovanému zbožně vzhlíželi i Tomáš a Honza Kučerovi, autoři českého slasheru Poslední výkřik. Jenže když dva dělají totéž, nebývá to totéž.
Vražedné drama z Petrovic, kde maskovaný maniak decimuje studenty střední školy, mělo premiéru v roce 2012. Okamžitě propadlo a odneslo si hodnocení srovnatelné s horší polovinou tvorby Evy Toulové: Na ČSFD má od uživatelů neslavných 11 %. Nepomohla ani pětiminutová role Ivety Bartošové, kterou tvůrci k účasti přemluvili neznámo jak.
Film byl dle dobových recenzí katastrofálně nekvalitní, plný děr, nelogičností, strnulého herectví a scenáristického tápání. Podtitulek z plakátu "nikdo váš křik neuslyší" najednou nabírá úplně nový rozměr. Tedy až na to, že oněch asi tak dvanáct vteřin, které film strávil v kinech, nejspíš bylo křiku slyšet víc než dost.
„Mohlo by se zdát, že nový film bratrů Kučerových (tvůrců Čepele smrti) je sice o nějaký zlomek procenta lepší než jejich první video-opus, ale stále je to neuvěřitelná sra*ka,“ nebral si s filmem svého času servítky František Fuka.
„Tomáš Kučera je zkrátka fanoušek, ale v žádném případě to není režisér. Talentu nepochytil a i takový Ed Wood by s ním vytřel podlahu. Protože i ten, přes nesporné nekvality, které jej učinily kultovním, začínal u levných produkcí na pozici scenáristy nebo asistenta režie a trochu tvůrčího umu pobral. Kučera nic takového neabsolvoval, je to samouk, fanoušek a neví, jak vést herce, tvořit napětí nebo jakkoliv jinak pracovat s vyprávěním. Film se opravdu nedá tvořit takhle na koleně, že někam postavím kameru a ono to nějak dopadne,“ soudí recenze na MovieZone.
„Ve slasheru Tomáše Kučery je na zabití nejen Iveta Bartošová,“ uvádí všeříkající nadpis recenze Aktuálně.cz.
Jak už padlo, nezávislé tvůrce a nezvyklé nápady je samozřejmě potřeba hýčket, ale... Tudy cesta nepovede.