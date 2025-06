To si dovolil hodně! Hynek Čermák popsal český národ. Následovala lavina urážek od lidí

30. 6. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Sprška urážek poeticky potvrdila přesně to, co sám Čermák prohlásil.

Jsou chvíle, kdy je člověk na náš národ vlastně docela pyšný. Občas se něco povede, dokážeme být svoji, dokážeme se nestarat o tahanice velmocí, umíme tohleto i támhleto. Jindy se ale zas předvedeme v takovém světle, že nezbývá než kroutit hlavou a doufat, že jinde to vypadá lépe, jinak se svět už vážně řítí do záhuby.

Oblíbený herec Hynek Čermák si v krátkém sledu nejspíš prožil oba extrémy. Nikdy netrpěl problémem veřejně projevit vlastní názor a tentokrát na sítích krátce popsal zkušenost s českým národem jako takovým.

„Mám pro vás dobrou zprávu. Pracuji každý den v jiném českém městě. Navštěvuji tam ty nejzaplivanější hospody a musím říct, že Česká republika je plná inteligentních a empatických lidí. Sprostí hejtři žijí jen na sítích,“ říká.

Což je pointa, se kterou se dá docela bez problémů souhlasit – však snad všichni už víme, že anonymita a zdánlivá nedotknutelnost při internetovém vystupování z lidí kolikrát tahá jen to nejhorší.

A v naprosto kouzelném potvrzení toho, co napsal, se pod příspěvek okamžitě navalila slintající masa, která začala herce urážet a hledat v jeho prohlášení jakousi prezentaci politických názorů. Tu ale herec opakovaně popírá: „Ani jedno mé video není politické. To, že si do nich někdo dosazuje politiku, je spíš jeho problém. Politika mě nikdy nezajímala a zajímat nebude! Komentuji pouze lidi!“ zmiňuje v komentářích.

Naštěstí se také našlo dost fanoušků, kteří herce při smysluplném prohlášení podpořili.