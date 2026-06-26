To nejhorší horko nás teprve čeká. Víkend bude extrémně nebezpečný, pak přijde úleva, slibují meteorologové
26. 6. 2026 – 13:27 | Magazín | BS
Čeká nás víkend jak vytažený z pece. Pak by se ale měla situace konečně trochu zlepšit.
Bude hůř. Už dnes teploty atakují nebezpečně vysoké hodnoty, ale o víkendu má teprve přijít skutečné inferno a není vyloučeno, že padne i absolutní český teplotní rekord.
Ten činí 40,4 °C, což je hodnota, kterou meteorologové naměřili v roce 2012. To se ale jednalo o malinký, chvilkový výkyv na malém území. Nynější předpověď je o poznání strašidelnější: Čtyřicítky by mohly padnout na velké ploše klidně dva dny v kuse. A to už opravdu může ohrozit zdraví nebo dokonce život.
„V sobotu čekáme slunečno a teploty většinou do 38 °C, v dolním Polabí a Poohří by ale mohlo být výjimečně i tepleji (toto očekává např. model Aladin, Arpége a ECMWF), není tedy nereálné dosažení 40 °C už v sobotu,“ píšou odborníci z ČHMÚ.
„V neděli pak bude také slunečno a ještě tepleji, z dnešního pohledu se zdá dosažení, či překročení hranice 40 °C jako poměrně pravděpodobné. Tím pádem je i absolutní rekord 40,4 °C v reálném ohrožení,“ pokračují.
V platnosti pro prakticky celé území Česka stále je i červená výstraha značící extrémní stupeň nebezpečí.
„Vlna veder vyvrcholí v neděli, kdy očekáváme maximální teploty mezi 35 až 40 °C, zejména v dolním Polabí a Poohří, není vyloučeno, že zaznamenáme výjimečně i teploty vyšší. Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě,“ upozorňují meteorologové.
Úleva už je ale na obzoru: „Vlnu veder ukončí v pondělí 29. 6. studená fronta, před ní ještě budou teploty ve východní polovině území překračovat 31 °C, zejména na východě i 34 °C,“ dodávají.