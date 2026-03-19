To nejdůležitější v životě? Slavný pedagog má jasno: Rozhoduje to, jak reagujete na to, co se vám děje
19. 3. 2026 – 16:59 | Magazín | Jana Szkrobiszová
„Život se z 10 % skládá z toho, co se vám stane, a z 90 % z toho, jak na to reagujete.“ Tuhle větu zná mnoho lidí, ale málokdo se nad ní opravdu zastaví. Jejím autorem je spisovatel a pedagog Charles R. Swindoll, který dlouhodobě upozorňuje na jednu zásadní věc – kvalitu našeho života neurčují okolnosti, ale náš postoj k nim.
Podle něj jsou postoje důležitější než fakta, minulost, vzdělání nebo peníze. Dokonce víc než to, co si o nás myslí ostatní. Právě způsob, jakým se rozhodneme reagovat na situace, může ovlivnit naše vztahy, kariéru i celkovou spokojenost víc než cokoli jiného.
Každý den máme na výběr
Swindoll zdůrazňuje, že každý den začíná volbou. Nejde o velká životní rozhodnutí, ale o drobné reakce – jak se postavíme k nepříjemné poznámce, stresu v práci nebo konfliktu ve vztahu. Tyto malé momenty se postupně skládají do celkového nastavení mysli.
Někteří lidé mají tendenci vnímat události jako něco, co je automaticky definuje. Když se něco nepovede, berou to jako důkaz selhání. Jiní se naopak dokážou zastavit a uvědomit si, že mezi tím, co se stalo, a jejich reakcí existuje prostor. A právě v tom prostoru vzniká svoboda.
Nejde o to, co se stane, ale co s tím uděláte
Realita není vždy spravedlivá. Přicházejí situace, které nemáme pod kontrolou – ztráty, nemoci, neúspěchy. Rozdíl mezi lidmi ale často spočívá v tom, jak se s nimi vyrovnají.
Někdo zůstane zaseknutý v pocitu křivdy a bezmoci. Jiný se rozhodne hledat řešení nebo alespoň smysl. Neznamená to potlačovat emoce, ale nenechat se jimi dlouhodobě ovládnout.
Psychologové upozorňují, že právě interpretace situací ovlivňuje naše chování víc než samotné události. To, co si o věcech myslíme, určuje, jak se cítíme a jak jednáme.
Příběhy, které to potvrzují
Tahle myšlenka není jen teorie. Potvrzují ji i příběhy známých osobností.
Jim Carrey si prošel obdobím bezdomovectví a žil s rodinou v karavanu. Přesto se nevzdal snu stát se komikem. Surfařka Bethany Hamilton přišla ve třinácti letech o ruku, ale k surfování se vrátila během několika týdnů a později vyhrávala soutěže.
Richard Branson bojoval s dyslexií a ve škole nepatřil mezi úspěšné studenty. Stephen King čelil opakovaným odmítnutím vydavatelství. Oprah Winfrey si prošla velmi těžkým dětstvím. Přesto všichni dokázali změnit směr svého života.
Jejich příběhy ukazují, že zásadní roli nehraje startovní čára, ale rozhodnutí nevzdat se.
Postoj jako každodenní návyk
Pozitivní přístup není podle odborníků vrozený dar, ale dovednost, kterou lze rozvíjet. Neznamená to neustálý optimismus, ale schopnost vracet se zpět do rovnováhy.
Výzkumy navíc naznačují, že způsob, jakým vnímáme sami sebe a svůj život, může mít vliv i na zdraví a délku života. Lidé, kteří si udržují aktivní a otevřený přístup, častěji zvládají stres a lépe se adaptují na změny.
Odpovědnost za vlastní život
Jak shrnul Walter Anderson: „Nemusím mít pod kontrolou to, co se mi děje, ale mám pod kontrolou svůj postoj.“
A právě v tom spočívá možná největší síla. Přijmout, že některé věci nezměníme, ale zároveň si uvědomit, že reakce na ně je vždy na nás.
Možná to nezní převratně. Ale ve chvíli, kdy se to stane součástí každodenního uvažování, může se změnit úplně všechno.