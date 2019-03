To jsou paradoxy: Muslim usiluje o obnovu synagogy

Vedení KDU-ČSL v pátek na sjezdu v Brně převzal po osmi letech od Pavla Bělobrádka poslanec Marek Výborný. Ve druhém kole volby získal dvoutřetinovou podporu sjezdu. Delegáti pak dali na jeho doporučení a první místopředsedkyní zvolili senátorku Šárku Jelínkovou. V čele nyní opozičních lidovců tak stane nový tandem, ve volbě předsedy neuspěli dosavadní první místopředseda Jan Bartošek a místopředseda Marian Jurečka. Exministr zemědělství Jurečka poté, co v druhém kole volby předsedy neuspěl v přímém souboji s Výborným, oznámil, že nebude kandidovat na jiná místa v nejužším vedení. více

Před 120 lety byla zavražděna devatenáctiletá Anežka Hrůzová. Proces s obviněným židovským mladíkem Leopoldem Hilsnerem provázela zuřivá antisemitská kampaň, která vešla do dějin pod názvem hilsneriáda. více

- Komentáře - 0

Projednávání manželství gayů a leseb ukazuje v první řadě alibismus Babišova hnutí. Na jedné straně předvádí vyhrocený konflikt, na straně druhé naplňuje to, co po něm žádají různé skupiny voličů. Výsledek zapadá do celkového odklonu od důrazu na problematiku lidských práv. více