To, co běžně vyhazujete, může zachránit celou zahradu. Rostliny díky tomu přežijí i několik dní bez zalévání
8. 7. 2026 – 15:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Každé léto se opakuje stejný scénář. Teploty šplhají ke třicítkám, půda praská suchem a zahrádkáři běhají s konvemi od rána do večera. Přitom existuje jednoduchý trik, který používají zkušení pěstitelé už celé generace. Nestojí ani korunu, šetří vodu a dokáže udržet rostliny svěží i během tropických dnů.
Nejde o žádný drahý zavlažovací systém ani speciální přípravek. Řešení možná máte přímo na své zahradě a většina lidí ho bez přemýšlení vyhazuje.
Největší problém není nedostatek vody
V horkých dnech rostliny netrpí jen tím, že dostanou málo vláhy. Velká část vody se z půdy odpaří ještě dříve, než ji kořeny stihnou využít. Rozpálená zem funguje jako radiátor a během několika hodin vyschne i po důkladném zalití.
Právě proto odborníci doporučují půdu zakrýt vrstvou mulče. Ten funguje jako přirozená ochrana proti přehřívání, omezuje odpařování vody a zároveň pomáhá udržovat stabilnější teplotu kolem kořenů. Podle zahradnických doporučení může správně provedené mulčování výrazně snížit potřebu zalévání a pomoci rostlinám lépe zvládat období sucha.
To, co běžně vyhazujete, může zachránit celou zahradu
Mulč přitom nemusíte kupovat. Výborně poslouží posekaná tráva, sláma, dřevní štěpka, rozdrcená kůra nebo listí. Stačí několik centimetrů silná vrstva kolem rostlin, která zabrání rychlému vysychání půdy.
Vedle úspory vody má ještě jednu výhodu. Omezuje růst plevele, takže budete mít méně práce i během celé sezony.
Zalévejte chytře, ne častěji
Mnoho lidí dělá v létě stejnou chybu. Každý večer rostliny lehce pokropí, ale voda pronikne jen do horní vrstvy půdy. Kořeny pak zůstávají mělce pod povrchem a při prvních vedrech rychle trpí.
Zahradníci proto doporučují zalévat méně často, ale vydatně. Voda se dostane hlouběji ke kořenům a rostliny si vytvoří silnější kořenový systém, který lépe odolává suchu. Ideální je zalévat brzy ráno nebo večer, kdy se voda neodpařuje tak rychle.
Červenec rozhoduje o tom, jak bude zahrada vypadat
Právě teď je také správný čas odstranit odkvetlé květy u některých rostlin. Například růže po letním řezu často vytvoří další poupata a znovu rozkvetou. Letní prořezávání prospívá i dalším okrasným keřům a popínavým rostlinám, protože podpoří jejich další růst a udrží je v dobré kondici.
Naše babičky podobné triky používaly dávno předtím, než se začalo mluvit o úsporách vody nebo klimatických změnách. Dnes se k nim zahradníci vracejí znovu. Jsou jednoduché, levné a v době letních veder fungují stejně dobře jako před desítkami let.