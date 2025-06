Tiché okrádání důchodců: Obchody to zkouší denně a vy si toho ani nevšimnete

28. 6. 2025 – 9:32 | Zprávy | Anna Pecena

Každý den přijdete o stovky korun, aniž si toho všimnete. Supermarkety mají triky, které cílí hlavně na starší zákazníky. Pokud jste v důchodu, čtěte dál, jde o vaše peníze.

Když přijdete do obchodu pro rohlíky a odejdete o tři stovky lehčí, možná jste se právě chytili do jedné z mnoha léček, které na vás maloobchodní řetězce tiše nastražily. A není to náhoda. Důchodci jsou pro obchody ideální cíl – věrní, zvyklí nakupovat pravidelně, méně ostražití vůči moderním trikům.

Triky, které vás mají obrat

Není to jen o cenách. Supermarkety se předhánějí v tom, jak „nenápadně“ přimět zákazníky utrácet víc. A právě starší lidé, kteří vyrůstali v jiné době a důvěřují tomu, co je napsané velkým písmem, bývají nejčastějšími oběťmi.

Nejčastější finty:

Falešné slevy: Zboží zdražené den předem a pak „zlevněné“ na původní cenu. Ve výsledku zaplatíte stejně, ale máte pocit, že jste ušetřili.

Zavádějící balení: Obaly se nezmenšují, množství uvnitř ano. Máslo má místo 250 g jen 200 g, ale cena zůstává.

Výhodná dvojbalení: Často dražší než dvě samostatné položky. Když si to neověříte, platíte víc.

A co „věrnostní karty“? Jen další způsob, jak sbírat vaše data a tlačit vám do ruky nabídky, které vypadají výhodně, ale nejsou. Většina seniorů netuší, že bez karty by kolikrát zaplatili míň – protože by si zboží vůbec nevzali.

Jak si nenechat vysát peněženku

Stačí pár jednoduchých kroků a nákup se vám může zlevnit i o stovky měsíčně. Nejde o žádnou vědu – jen o trošku opatrnosti a selský rozum.

Nechodit do obchodu hladový – hlad zvyšuje chuť utrácet.

Psát si seznam a držet se ho – impulzivní nákupy jsou největší zloději peněz.

Srovnávat ceny za jednotku (100 g / 1 ks) – ta malá čísla pod cenovkou jsou klíčem k pravdě.

Nenechat se tlačit do "akcí" – pokud to nepotřebujete, je to drahé i zadarmo.

A hlavně: nenechte si vnutit pocit, že "modernímu světu" nerozumíte. Právě na to obchody spoléhají. Když budete vědět, jak na ně, začnete šetřit – a nikdo vás už nenachytá.

Kdo vás chce okrást? Všichni, kdo doufají, že se neozvete

Obchodníci dobře vědí, že právě senioři málokdy reklamují, málokdy se ozvou, málokdy napíší stížnost. A právě proto jsou snadným cílem. Ale to neznamená, že se s tím musíte smířit. Mluvte o tom, varujte ostatní, sdílejte zkušenosti.

Protože pokud se neozveme, budou nás dál pomalu obírat – každý den, každou návštěvu obchodu, každým „výhodným“ nákupem.