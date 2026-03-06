Tichá hrozba v kapslích. Oblíbený doplněk stravy může obsahovat bakterii odolnou vůči antibiotikům
6. 3. 2026 – 15:59 | Magazín | Anna Pecena
Doplněk stravy, který si lidé běžně objednávají přes internet, může skrývat nebezpečí. Inspektoři varují před výrobkem obsahujícím bakterii salmonely, která je podle zjištění odborníků odolná i vůči silným antibiotikům. Pokud ho máte doma, raději zpozorněte – následky mohou být vážné.
Nebezpečný doplněk se prodával i na velkých e-shopech
Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozornila na doplněk stravy Rosabella MORINGA, 100% Pure, Maximum Potency, který může obsahovat nebezpečnou bakterii salmonely. Problém byl zjištěn u několika šarží s datem použitelnosti až do roku 2027.
Podle inspekce jde o výrobek, který je dostupný především na internetu. Lidé ho mohou koupit například na různých mezinárodních tržištích a e-shopech. Právě proto úřady upozorňují, že se mohl dostat i k českým zákazníkům.
Laboratorní testy ukázaly, že kapsle mohou obsahovat bakterie salmonely, které jsou rezistentní vůči běžně používaným antibiotikům první volby i alternativním lékům, které lékaři obvykle nasazují při léčbě salmonelových infekcí.
Výrobce podle informací úřadů přistoupil ke stažení výrobku z trhu poté, co problém odhalil americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).
Salmonela může způsobit vážné zdravotní problémy
Salmonela patří mezi bakterie, které mohou vyvolat salmonelózu – infekční onemocnění spojené s průjmy, zvracením, horečkou nebo bolestmi břicha. Většina lidí se sice zotaví během několika dní, ale pro děti, seniory nebo osoby s oslabenou imunitou může být infekce výrazně nebezpečnější.
Zvlášť znepokojivé je, že některé bakterie dnes vykazují stále vyšší odolnost vůči antibiotikům. Podle evropských zdravotnických agentur se rezistence bakterií přenášených potravinami v posledních letech zvyšuje, což komplikuje léčbu infekcí a může vést k vážným zdravotním komplikacím.
Statistiky navíc ukazují, že salmonela patří mezi nejčastější příčiny bakteriálních otrav jídlem. Každý rok jsou v Evropě hlášeny desítky tisíc případů nákazy.
Doplněk stravy není lék. Odborníci varují před slepou důvěrou
Popularita doplňků stravy v posledních letech výrazně roste. Lidé je často považují za rychlou cestu ke zdraví nebo lepší kondici. Odborníci ale upozorňují, že tyto produkty nepodléhají tak přísným kontrolám jako léčiva.
Na rozdíl od léků totiž doplňky stravy před uvedením na trh neprocházejí rozsáhlými klinickými studiemi. Jejich výrobci pouze oznamují jejich uvedení na trh, což znamená, že kontrola bezpečnosti může přijít až později.
Právě proto odborníci radí nakupovat doplňky stravy opatrně, ideálně od prověřených výrobců a prodejců. Pokud máte doma kapsle moringy z problematických šarží, je podle inspekce nejlepší je vůbec nekonzumovat.
Jedna malá kapsle totiž může skrývat problém, který byste rozhodně nechtěli řešit v nemocnici.