Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě včetně České republiky
8. 7. 2026 – 13:49 | Zpravodajství | Alexej Chundryl
Britský maloobchodní řetězec Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě včetně České republiky.
S odkazem na své zdroje to dnes napsal server deníku Financial Times (FT). Firma by se tak po 30 let trvajících snahách vybudovat globální maloobchodní impérium soustředila znovu na domácí trh. Vyjádření české součásti řetězce ČTK zjišťuje.
Největší britský řetězec supermarketů podle zdrojů obeznámených se situací jedná s bankéři o možnostech odprodeje svých aktivit v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Firma v těchto zemích zaměstnává kolem 22.000 lidí. V Česku pro ni pracuje přes 10.000 lidí, což z firmy dělá jednoho z největších soukromých zaměstnavatelů v zemi.
Podle poslední výroční zprávy provozuje Tesco v Maďarsku, České republice a na Slovensku 561 obchodů. Tato jeho evropská divize vykázala v loňském roce tržby 4,5 miliardy liber (zhruba 128 miliard Kč), ale na upraveném provozním zisku celé skupiny, který činil 3,2 miliardy liber, se podílela pouze 115 miliony liber. Celkové tržby skupiny Tesco dosáhly 66,6 miliardy liber.
Firma značnou část svého podnikání v regionu restrukturalizovala v reakci na rostoucí tlak diskontních řetězců, jako je Aldi a Lidl. Reagovala také na změnu nákupních zvyklostí, která negativně zasáhla její velké prodejny na okrajích měst.
Ve výroční zprávě společnost uvedla, že zisk z aktivit ve východní Evropě klesl v důsledku zesílené konkurence na Slovensku a rostoucího regulačního tlaku. Zároveň snížila účetní hodnotu svých prodejen o 75 milionů liber.
Případný prodej evropských aktivit by představoval zásadní strategický obrat, píše britský deník. Generální ředitel společnosti Tesco Ken Murphy ještě v roce 2023 tvrdil, že tato část podnikání je "nedílnou a úspěšnou součástí skupiny a neodvádí nás příliš od hlavních obchodních aktivit." Společnost ale už jednou prodej divize zvažovala. Bylo to před více než deseti lety, kdy bylo potřeba stabilizovat finance skupiny po účetním skandálu, který způsobil propad zisku.
Výnosy z prodeje evropských aktivit by dál posílily schopnost společnosti Tesco snižovat ceny na domácím trhu, uvádí FT. Firma už v Británii investuje do nových prodejen. Snaží se udržet si v zemi dominantní postavení a konkurovat řetězcům Asda a Morrisons.
Tesco bylo v Británii založeno v roce 1919. Na český i slovenský trh firma vstoupila v roce 1996, do Maďarska expandovalo ještě o rok dříve.