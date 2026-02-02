Tesco srazilo ceny těchto pár klíčových potravin, máte ale už jen dva dny
2. 2. 2026 – 11:37 | Zprávy | Anna Pecena
Nový leták Tesca ukazuje, že i na konci ledna se dá nakoupit skoro za hubičku. Ceny padají hlavně u masa, základních potravin a nápojů, které má doma každý. Akce platí od 28. 1. do 3. 2. 2026 a některé položky vypadají tak, že by byla škoda je minout.
Tesco tentokrát vytáhlo těžký kalibr a cílí hlavně na klasický „rodinný nákup“. Žádné exotické experimenty, ale věci, které mizí z lednice nejrychleji. A slevy nejsou jen kosmetické, u některých položek jde klidně o desítky procent dolů.
Maso a uzeniny, které lákají nejvíc
Jedním z hlavních taháků je bez debat vepřová plec bez kosti, která vychází na 84,90 Kč za kilo. Sleva je výrazná a na řízky, guláš nebo pomalé pečení ideální volba. Kdo dává přednost drůbeži, může sáhnout po kuřecích prsních řízcích za 119,90 Kč. Cena, která se v posledních měsících moc často nevidí.
Milovníci uzenin si taky přijdou na své. Anglická slanina se v akci dostala na 19,90 Kč za balení, junior šunka vychází na 9,90 Kč a třeba turistický salám pořídíte za 20,90 Kč. Na rychlé večeře nebo svačiny do práce ideální kombinace.
Základní potraviny za ceny, které potěší
Velký prostor dostaly i položky, bez kterých se domácnost neobejde. Vejce, konkrétně balení 30 kusů, stojí 139,90 Kč, což je cena, která potěší hlavně větší rodiny. Trvanlivé mléko se prodává za 9,90 Kč, těstoviny pořídíte už za 12,90 Kč a rýže vychází na 39,90 Kč za balení.
Za zmínku stojí také olej za 29,90 Kč, což je jedna z nejnižších cen v poslední době. A kdo chce doplnit zásoby do spíže, může přihodit i Rio Mare tuňákový salát za 49,90 Kč.
Pivo, ovoce a malé radosti navíc
Leták nezapomíná ani na drobné radosti. Radegast v akci vychází na 13,90 Kč za láhev, Magnesia stojí 14,90 Kč a sladká tečka v podobě croissantu se prodává za 10,90 Kč.
Z ovoce zaujmou červené bezsemenné hrozny za 37,90 Kč, jablka Jonaprince za 14,90 Kč nebo banány za 24,90 Kč za kilo. Ceny, které se hodí jak na svačiny, tak na pečení nebo rychlé dezerty.
Celkově leták působí jako poctivá snaha nalákat zákazníky na plný košík bez výčitek. Pokud někdo plánuje větší nákup, tahle akce rozhodně stojí za pozornost.