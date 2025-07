Tesco leták odhaluje neuvěřitelné cenové triky

27. 7. 2025 – 9:08 | Zprávy | Anna Pecena

tesco | zdroj: AI DALL-e

Tenhle týden Tesco střelilo cenovou bombu přímo do košíku, akční leták platný od 23. července do 29. července 2025 láká na slevy až 52 % na základní potraviny! Zelenina, maso i vejce za ceny, které se zdají až na hraně podezření. Čtěte dál a zjistěte, co všechno Tesco tentokrát nabízí a jak se nenechat nachytat na levných návnadách.