Tesco ji léčí povánoční migrénu slevami, které bolí spíš konkurenci
13. 1. 2026 – 6:20 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Tesca platný od 7. 1. do 13. 1. 2026 ukazuje, že povánoční nákupy nemusí bolet. Řetězec nasadil výrazné slevy na základní potraviny, maso, mléčné výrobky i drogerii a dává jasně najevo, že leden může být měsícem překvapivě levného doplňování zásob.
Tesco se v novém letáku rozhodně nedrželo při zemi. Hned na první pohled zaujme vepřová pečeně bez kosti, která spadla na 89,90 Kč za kilogram. Taková cena už dlouho v běžné nabídce nebyla a potěší každého, kdo plánuje domácí vaření na více dní dopředu. Podobně výrazně zlevnilo i vepřové kýty bez kosti, kde se cena dostala na 84,90 Kč za kilo.
Jídlo na celý týden za pár korun
Velmi silná je nabídka ovoce a základních potravin. Zelené hrozny jsou k mání za 44,90 Kč za kilogram, mandarinky dokonce jen za 26,90 Kč. To jsou ceny, které v zimě obvykle nebývají samozřejmostí. Kdo hlídá každou korunu, ocení také balení rýže, které vychází na 44,90 Kč, nebo těstoviny za 12,90 Kč.
Mléčné výrobky patří k dalším tahákům letáku. Trvanlivé mléko je v akci za 14,90 Kč, jogurty Jogobella vycházejí na 9,90 Kč a máslo se dostalo na 21,90 Kč. Výrazně zlevnily i sýry – například mozzarella za 25,90 Kč nebo lučina za 39,90 Kč. Pro běžnou domácnost jde o kombinaci, která umožní nakoupit snídaně, svačiny i večeře bez velkého zásahu do rozpočtu.
Drogerie a nápoje jako bonus navíc
Nejde ale jen o jídlo. Tesco přihazuje i slevy na drogerii a nápoje. Toaletní papír Harmony je nabízen za 49,90 Kč, prostředek na nádobí Jar za 16,90 Kč. Minerální voda Magnesia vychází na 14,90 Kč za lahev, což z ní dělá rozumnou volbu i pro větší zásoby.
Zaujme také nabídka slazených nápojů, kde se objevuje 7UP za 29,90 Kč, a pro dospělé nechybí ani prosecco za 69,90 Kč. To je cena, která může svádět k malému povánočnímu přípitku, i když se zrovna snažíte šetřit.
Leden, který dává smysl
Celý leták působí jako promyšlený mix nezbytností a drobných radostí. Tesco sází na objem, silné slevy a jasný vzkaz: i v lednu se dá nakoupit chytře. Pokud plánujete větší nákup a chcete zkombinovat maso, mléčné výrobky, ovoce i drogerii, právě tato nabídka dává smysl. Stačí jen hlídat termín – akce platí od 7. 1. do 13. 1. 2026 – a nenechat si nejlepší ceny utéct.