Terminátor 2 z něj udělal dětskou hvězdu. Život Edwarda Furlonga pak nabral temný směr
3. 8. 2026 – 12:29 | Magazín | Alex Vávra
Edward Furlong se díky roli Johna Connora v Terminátorovi 2 stal přes noc světovou hvězdou. Jeho další život však poznamenaly závislosti, osobní pády i dlouhá cesta zpět, zatímco slavný film letos slaví 35 let.
Stačila jediná filmová role, aby se z neznámého chlapce bez hereckých zkušeností stala jedna z nejvýraznějších dětských hvězd 90. let. Edward Furlong se ve třinácti letech objevil jako John Connor v legendárním snímku Terminátor 2: Den zúčtování a prakticky přes noc ho znal celý svět. Jeho další život však nebyl zdaleka tak přímočarý, jak by se podle raketového začátku kariéry mohlo zdát. Vedle dalších výrazných rolí ho poznamenaly závislosti, osobní problémy, konflikty se zákonem i dlouhý boj o návrat k normálnímu životu.
Herec, který se narodil 2. srpna 1977 v kalifornském Glendale, letos oslavil 49. narozeniny. Významné jubileum zároveň připadá také na film, který ho proslavil. Od premiéry snímku Terminátor 2: Den zúčtování v roce 1991 letos uplynulo 35 let. Furlong dnes přirozeně vypadá úplně jinak než mladík s dětskou tváří, který se ve filmu proháněl ulicemi Los Angeles na terénní motorce, zatímco ho pronásledoval futuristický zabiják.
Z klubu pro mládež rovnou do hollywoodského velkofilmu
Edward Furlong neměl žádné profesionální herecké zkušenosti, když ho castingová režisérka Mali Finn objevila v jednom z center organizace Boys & Girls Club v Pasadeně. Přesto v něm filmaři našli přesně takového Johna Connora, jakého hledali pro pokračování sci-fi hitu režiséra Jamese Camerona.
V Terminátorovi 2 ztvárnil desetiletého syna Sarah Connorové, kterou hrála Linda Hamilton. John měl v budoucnosti vyrůst v téměř mesiášského vůdce lidského odporu proti strojům, při svém prvním filmovém vystoupení byl ale především vzpurným mladistvým delikventem. Žil u pěstounů, zatímco jeho matka byla držena v psychiatrické léčebně, a zpočátku vůbec netušil, jak důležitou roli má v budoucnosti sehrát.
Během filmu si vytvořil téměř otcovsko-synovský vztah s Terminátorem v podání Arnolda Schwarzeneggera. Právě John naučil stroj slavnou hlášku „Hasta la vista, baby“, která se následně stala jednou z nejznámějších vět celé série.
Furlongův výkon z něj udělal hvězdu doslova přes noc. Získal cenu MTV za nejlepší průlomový výkon a cenu Saturn pro nejlepšího mladého herce. Po Terminátorovi 2 následovaly role ve filmech Hřbitov domácích zvířátek 2, Americké srdce, Náš vlastní domov, Malá Oděsa nebo Předtím a potom.
Jednu z nejvýraznějších rolí své další kariéry dostal v roce 1998, kdy si zahrál po boku Edwarda Nortona v drsném dramatu Kult hákového kříže. Objevil se také ve snímcích Pecker, Detroit Rock City a Zvířecí továrna. Zdálo se, že má před sebou dlouhou a úspěšnou kariéru, tlak spojený se slávou v tak nízkém věku však postupně začal ovlivňovat jeho osobní život i práci.
Závislosti, promarněný návrat a cesta ke střízlivosti
Furlong v pozdějších letech otevřeně mluvil o dlouhodobé závislosti na drogách a alkoholu, která se podepsala na jeho zdraví, soukromí i kariéře. Přiznal, že jako velmi mladý člověk neměl kolem sebe dostatek lidí, kteří by na něj dohlíželi a pomohli mu zvládnout náhlou slávu i velké množství peněz.
„Když jsem byl mladší, neměl jsem kolem sebe příliš mnoho lidí, kteří by na mě dohlíželi, a v podstatě mě nechali dělat si, co jsem chtěl,“ uvedl. „Nevěděl jsem, jak zacházet s penězi. Kdybych byl starší, neudělal bych tolik špatných rozhodnutí.“
Poprvé nastoupil na protidrogovou léčbu v roce 2000. Jeho problémy přitom výrazně zasáhly i do kariéry. Původně se měl vrátit jako John Connor v Terminátorovi 3: Vzpoura strojů z roku 2003, studio ho však z projektu vyřadilo po medializovaném předávkování kokainem a následném záchvatu. Herec později v podcastu Uvnitř tebe s Michaelem Rosenbaumem uvedl, že svým chováním porušil smluvní podmínky, což ho o roli připravilo.
V roce 2006 se oženil s herečkou Rachael Bellou. Manželství ale nevydrželo a v roce 2009 se pár rozešel kvůli nepřekonatelným rozdílům. Jejich následné spory byly velmi vypjaté. Podle soudních dokumentů, o nichž informovala média, měl jejich tehdy šestiletý syn po návštěvě u Furlonga pozitivní test na kokain.
Herce provázely také problémy se zákonem. Po zatčení kvůli domácímu násilí byl odsouzen ke 180 dnům vězení. Nakonec se mu však podařilo nastoupit léčbu v rehabilitačním centru v Kalifornii a postupně se zbavit závislosti. V otevřeném rozhovoru z roku 2024 vzpomínal na okamžiky, kdy se ocitl na úplném dně. Zároveň popsal, jak mu střízlivost umožnila znovu objevit radost z běžného života i herecké práce.
„Je skvělé být zpátky na place a zároveň střízlivý. Když jsem šel do práce, neměl jsem kocovinu. Na place jsou i další lidé, kteří nepijí, což je zvláštní, protože když člověk střízlivý není, s těmi střízlivými se většinou nebaví. Bylo to fajn,“ řekl.
Furlong se v posledních letech postupně snaží obnovit svou kariéru. Objevil se ve filmech Srdce šampiona, Lesní kopce a v hororu Nevyslovitelné: Za zdí spánku. Podle filmových databází má rozpracované také další projekty, mezi nimiž je snímek Nekonečný šepot. K sérii Terminátor se symbolicky vrátil ve filmu Terminátor: Temný osud z roku 2019. Nešlo však o plnohodnotný herecký návrat v podobě dospělého Johna Connora. Pro krátkou scénu byla digitálně vytvořena jeho mladší podoba z období druhého filmu.
Letošní rok je tak významný nejen pro Edwarda Furlonga, který oslavil 49. narozeniny, ale také pro jeho nejslavnější filmovou roli. Terminátor 2: Den zúčtování měl premiéru v roce 1991, a v roce 2026 proto slaví 35. výročí. Při této příležitosti se legendární sci-fi snímek vrací do kin po celém světě.
Furlongův životní příběh zůstává neoddělitelně spojený s filmem, který z něj jako z neznámého chlapce udělal globální hvězdu. Zatímco John Connor na plátně bojoval o budoucnost lidstva, jeho představitel musel později svést vlastní dlouhý boj se závislostí, předčasnou slávou a následky svých rozhodnutí. Dnes se blíží padesátce, znovu pracuje a o svých pádech mluví bez příkras. Jeho návrat možná není tak velkolepý jako hollywoodský začátek, ale právě proto působí o to opravdověji.