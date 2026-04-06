6. 4. 2026 – 10:43 | Magazín | BS

Teploty atakovaly 25 °C, padly desítky let staré rekordy. Meteorologové prozradili, co bude dál
Včerejšek přepsal historické záznamy na spoustě míst v zemi – k naměření bylo dokonce téměř 25 °C.

Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu už delší dobu avizovali, že nás v neděli čeká mimořádně teplý den, nejspíš nejteplejší v dosavadním průběhu roku. A realita byla nakonec ještě intenzivnější než předpověď.

Meteorologové předpovídali teploty, které by se občas mohly dostat ke 20 °C, nakonec ale ze skutečných měření dorazila ještě o poznání vyšší čísla.

Na 9 měřících stanicích, které jsou v provozu alespoň 30 let, včera dokonce padly teplotní rekordy. A v Dyjákovicích chyběla pouhá desetina stupně k tomu, aby rtuť teploměrů vystoupala na již opravdu velmi letních 25 °C.

Stanice Včerejší teplota Předchozí rekord
Dyjákovice 24,9 24,7 (2016)
Brod nad Dyjí 24,8 24,6 (2016)
Pohořelice 24,5 24,5 (2016)
Ústí nad Labem, Vaňov 24,4 24,1 (1985)
Troubsko 24,1 23,6 (2016)
Moravské Budějovice 24,0 22,8 (2016)
Kuchařovice 23,8 22,2 (1959)
Dukovany 23,6 22,1 (2016)
Sedlec 22,4 21,2 (2016)

Na otázku, jak bude dál a zda budou padat další rekordy, nebo se počasí spíš uklidní, zatím meteorologové nemají úplně jasnou odpověď: Jak sami přiznali na sociální síti, rozptyl předpovědních modelů a simulací je momentálně tak velký, že se předpovědi pohybují spíš na úrovni opatrných odhadů než jasného určení vývoje.

Pravděpodobnější je ale podle ČHMÚ alternativa, že se spíše trochu ochladí a teploty se vrátí k průměru až podprůměru. Reflektuje to týdenní předpověď ČHMÚ, která čeká teploty pohybující se okolo 12 °C přes den a okolo nuly v noci.

Podobná čísla předkládá i agregát AccuWeather: Příští týden předpovídá 13-14 °C přes den a 1-3 °C v noci.

Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

