Teploty atakovaly 25 °C, padly desítky let staré rekordy. Meteorologové prozradili, co bude dál
6. 4. 2026 – 10:43 | Magazín | BS
Včerejšek přepsal historické záznamy na spoustě míst v zemi – k naměření bylo dokonce téměř 25 °C.
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu už delší dobu avizovali, že nás v neděli čeká mimořádně teplý den, nejspíš nejteplejší v dosavadním průběhu roku. A realita byla nakonec ještě intenzivnější než předpověď.
Meteorologové předpovídali teploty, které by se občas mohly dostat ke 20 °C, nakonec ale ze skutečných měření dorazila ještě o poznání vyšší čísla.
Na 9 měřících stanicích, které jsou v provozu alespoň 30 let, včera dokonce padly teplotní rekordy. A v Dyjákovicích chyběla pouhá desetina stupně k tomu, aby rtuť teploměrů vystoupala na již opravdu velmi letních 25 °C.
|Stanice
|Včerejší teplota
|Předchozí rekord
|Dyjákovice
|24,9
|24,7 (2016)
|Brod nad Dyjí
|24,8
|24,6 (2016)
|Pohořelice
|24,5
|24,5 (2016)
|Ústí nad Labem, Vaňov
|24,4
|24,1 (1985)
|Troubsko
|24,1
|23,6 (2016)
|Moravské Budějovice
|24,0
|22,8 (2016)
|Kuchařovice
|23,8
|22,2 (1959)
|Dukovany
|23,6
|22,1 (2016)
|Sedlec
|22,4
|21,2 (2016)
Na otázku, jak bude dál a zda budou padat další rekordy, nebo se počasí spíš uklidní, zatím meteorologové nemají úplně jasnou odpověď: Jak sami přiznali na sociální síti, rozptyl předpovědních modelů a simulací je momentálně tak velký, že se předpovědi pohybují spíš na úrovni opatrných odhadů než jasného určení vývoje.
Pravděpodobnější je ale podle ČHMÚ alternativa, že se spíše trochu ochladí a teploty se vrátí k průměru až podprůměru. Reflektuje to týdenní předpověď ČHMÚ, která čeká teploty pohybující se okolo 12 °C přes den a okolo nuly v noci.
Podobná čísla předkládá i agregát AccuWeather: Příští týden předpovídá 13-14 °C přes den a 1-3 °C v noci.