„Tentokrát píšu příběh podle sebe." Lela Ceterová ukázala proměnu, fanoušci ji nemohli ani poznat
6. 8. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Lela Ceterová shodila platinovou blond, kterou nosila roky. K novým fotkám přidala jedinou větu – a fanoušci ji čtou jako definitivní tečku za Karlosem Vémolou.
Rozchod Lely Ceterové a Karlose Vémoly patří od jara k nejsledovanějším tématům domácího showbyznysu. Dvojice ho oznámila 1. dubna 2026 – a nešlo o apríl. Lela od té doby mluvila hlavně o dětech. Tento týden promluvila jinak: vzhledem.
Skoro k nepoznání
Dlouhé platinové vlasy byly roky její poznávací značkou. Na snímcích, které zveřejnila na svém instagramovém profilu, je vystřídal tmavě hnědý odstín.
Změna je tak razantní, že na první pohled zaváhali i lidé, kteří ji sledují roky. Tmavá barva jí zjemnila rysy a zvýraznila oči. Z „další blondýnky českého showbyznysu“ se rázem stala žena s vlastním stylem – přesně tak to čtou její sledující.
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Že nejde jen o návštěvu kadeřnictví, dala Lela najevo popiskem, který k fotkám připojila.
„Nové vlasy. Nová kapitola. A tentokrát píšu příběh podle sebe,“ napsala.
Jedna věta, a spekulace byly na světě. Fanoušci ji čtou jako symbolické uzavření celé jedné éry, ne jako letní rozmar.
Pod fotkami se během chvíle sesypaly stovky reakcí a drtivá většina z nich je pochvalná: „Neskutečná změna k lepšímu,“ chválí populární komentář. A ostatní se přidávají v témže duchu.
Nutno doplnit, že rozchodů nerozchodů, krizí a vyrážení do nových kapitol, aby se pak zase všechno zažehnalo, už za sebou má Lela s Karlosem požehnaně. Teď to vypadá jinak. Podle zdroje serveru Expres.cz, ze kterého citoval web Život v Česku, spolu bývalí partneři přestali komunikovat úplně.
„Jejich vztahy jsou na bodu mrazu. Vůbec spolu nekomunikují, jenom přes právníky,“ tvrdí informátor.