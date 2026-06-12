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Tento trik za pár korun mění byty k nepoznání. Lidé ho kopírují po celém světě a výsledek je ohromující

12. 6. 2026 – 15:49 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Tento trik za pár korun mění byty k nepoznání. Lidé ho kopírují po celém světě a výsledek je ohromující
zdroj: ChatGPT
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Ještě před pár lety si většina lidí myslela, že krásný interiér znamená drahý nábytek, designéra a rekonstrukci za desítky tisíc korun. Dnes je všechno jinak. Sociální sítě zaplavily proměny bytů, které vznikly během jediného víkendu a stály jen zlomek ceny. Některé nápady jsou přitom tak jednoduché, že je zvládne i člověk bez jakýchkoliv zkušeností.

Odborníci na bydlení potvrzují, že rok 2026 patří kreativním úpravám, recyklaci starého nábytku a chytrým detailům, které dokážou proměnit atmosféru celého domova.

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Samolepicí trik, který vypadá jako rekonstrukce za desetitisíce

Jedním z největších hitů současnosti jsou samolepicí tapety, fólie a obklady. Stačí několik archů a obyčejná kuchyňská linka, komoda nebo stěna mohou během pár hodin vypadat úplně jinak.

Právě videa s proměnami „před a po“ patří na TikToku k nejsledovanějším. Lidé ukazují, jak staré kusy nábytku získávají vzhled luxusního vybavení bez nutnosti kupovat nové zařízení.

Designéři doporučují vybírat kvalitnější materiály, protože levné varianty nemusí dobře odolávat vlhkosti nebo vyšším teplotám.

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Jeden barevný detail a místnost najednou působí luxusněji

Možná vás překvapí, že aktuálním trendem není kompletní malování celého bytu. Naopak.

Interiéroví odborníci stále častěji mluví o takzvaném efektu překvapení. Stačí jediný výrazný prvek – například červená lampa, křeslo, obraz nebo polštář – a místnost získá úplně jinou energii.

Na sociálních sítích se tento přístup stal natolik populární, že získal vlastní název. Mnoho designérů tvrdí, že právě výrazný akcent dokáže dodat prostoru pocit luxusu mnohem levněji než nákup nového nábytku.

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Staré komody po babičce se staly nečekaným pokladem

To, co ještě nedávno končilo ve sběrném dvoře, dnes lidé cíleně vyhledávají.

Renovace starého nábytku zažívá doslova renesanci. Stačí nová barva, moderní úchytky nebo zajímavý nátěr a obyčejná komoda může vypadat jako designový kousek z drahého showroomu.

Vedle úspory peněz hraje velkou roli také ekologie. Místo nakupování nového vybavení dávají lidé druhou šanci věcem, které už mají doma.

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Největší proměny často vznikají v místech, kterých si nikdo nevšímá

Překvapivým trendem roku jsou také proměny zapomenutých koutů.

Prázdný roh v obýváku, nevyužitý prostor pod schody nebo úzká chodba se mění na útulné čtecí koutky, pracovní místa nebo malé relaxační zóny.

Právě tyto projekty získávají na internetu miliony zhlédnutí. Ukazují totiž, že i malý zásah může změnit způsob, jakým lidé svůj domov využívají.

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Lidé už nechtějí dokonalý byt z katalogu

Zatímco dříve dominovaly sterilní interiéry v bílé a šedé barvě, dnes je trend opačný. Domovy mají být osobité, hravé a odrážet charakter svých majitelů.

Právě proto roste obliba vlastnoručně vyrobených dekorací, galerií rodinných fotografií nebo originálních předmětů z cest.

A možná právě v tom spočívá tajemství současného trendu. Nejde o to utratit co nejvíce peněz. Jde o vytvoření prostoru, který bude působit skutečně jako domov.

Tagy:
dekorace interiér levné tipy a rady doplňky
Zdroje:
bhg.com, homesandgardens.com, fableroom.com
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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