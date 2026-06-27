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Tento roztok stojí jen pár korun a tropická vedra s ním zvládnete lépe než s obyčejnou vodou

27. 6. 2026 – 9:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Tento roztok stojí jen pár korun a tropická vedra s ním zvládnete lépe než s obyčejnou vodou
zdroj: Freepik
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Když venkovní teploty překročí třicítku, většina lidí sahá po ledové vodě, zmrzlině nebo klimatizaci. Existuje ale mnohem jednodušší řešení, které doporučují i lékaři. Prodává se v každé lékárně, stojí jen pár desítek korun a může pomoci tělu zvládnout tropické počasí mnohem lépe.

Při vysokých teplotách se organismus ochlazuje pocením. Spolu s potem ale odcházejí také důležité minerály, především sodík a draslík. Právě jejich nedostatek může způsobit únavu, bolesti hlavy, svalové křeče, závratě nebo pocit na omdlení.

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V horku neztrácíme jen vodu

Proto odborníci doporučují při větší ztrátě tekutin doplnit nejen vodu, ale také elektrolyty. Odborníci doporučují perorální rehydratační roztoky (ORS) jako účinný způsob doplnění tekutin a minerálů při dehydrataci. Tyto přípravky obsahují přesně vyvážený poměr sodíku, draslíku, glukózy a dalších látek, díky nimž se voda vstřebává efektivněji.

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Levný pomocník z lékárny, kterou má doma málokdo

Perorální rehydratační roztok se prodává ve formě sáčků nebo šumivých tablet. Stačí jej rozmíchat ve vodě podle návodu.

Balení obvykle stojí 30 až 100 korun, takže jde o jednu z nejlevnějších pomůcek, kterou si můžete před létem pořídit do domácí lékárničky.

Podobné přípravky doporučují lékaři nejen při střevních potížích, ale také při výrazném pocení, delším pobytu na slunci nebo fyzické námaze během horkých dnů.

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Neznamená to, že máte přestat pít vodu

Odborníci zároveň upozorňují, že rehydratační roztok není určen k běžnému každodennímu pití místo vody. Pro většinu zdravých lidí zůstává základním nápojem obyčejná voda.

Elektrolyty mají význam hlavně tehdy, když člověk ztratí větší množství tekutin – například při sportu, práci na slunci nebo během dlouhotrvajících veder.

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Pomůže i obyčejné jídlo

Minerály lze doplnit také stravou. Dobrou volbou jsou například:

  • banány,
  • rajčata,
  • meloun,
  • okurky,
  • jogurty,
  • vývary.

Tyto potraviny obsahují vodu i minerály a zároveň organismus zbytečně nezatěžují.

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Kdy už nestačí domácí řešení

Pokud se objeví zmatenost, silná slabost, vysoká tělesná teplota, zrychlený tep nebo člověk přestane močit, může jít o úpal nebo těžkou dehydrataci. V takové situaci je potřeba vyhledat lékařskou pomoc.

Tagy:
voda vedro potize minerály ORS
Zdroje:
Harvard.edu, WHO, cdc.gov
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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