Tento nenápadný zelený hmyz vám zachrání rajčata i růže. Zlikviduje stovky mšic
27. 5. 2026 – 8:00 | Magazín | Žaneta Kaczko
Zahrádkáři sází na biologickou ochranu rostlin bez agresivních postřiků. Velkým pomocníkem se stává jinak neškodný hmyz, jehož larvy si poradí s mšicemi, molicemi i sviluškami. .
Na první pohled působí křehce a téměř nenápadně. Jemně zelené tělíčko, průsvitná třpytivá křídla a zlatavě lesklé oči připomínají spíš dekorativní hmyz než účinného lovce škůdců. Přesto právě zlatoočka obecná patří mezi největší spojence zahrádkářů v boji proti mšicím.
Většinou ji zahlédneme hlavně večer u světla nebo mezi květinami a ani netuší, jak důležitou roli v zahradě hraje. Ve skutečnosti totiž dokáže výrazně omezit množství škůdců.
Největší bojovník proti mšicím není slunéčko
Zatímco slunéčka bývají symbolem přírodní ochrany rostlin, zlatoočka jsou často ještě účinnější. A hlavní zásluhu na tom nemají dospělí jedinci, ale jejich larvy. Ty bývají někdy přezdívané „mšičí lvi“. Důvod je jednoduchý. Jsou mimořádně žravé a aktivně vyhledávají kořist i na místech, kam se jiný hmyz nedostane.
Larvy si pochutnávají hlavně na:
- mšicích
- molicích
- třásněnkách
- sviluškách
- červcích
- larvách drobných much
Jedna jediná larva dokáže během života zlikvidovat stovky mšic. Kořist přitom nekouše klasickým způsobem. Pomocí kusadel do ní vpustí trávicí tekutiny a následně ji vysaje. Některé druhy si navíc na tělo lepí zbytky vysátých mšic. Nejde o zvláštní ozdobu, ale o formu ochrany před sluncem i predátory.
Dospělé zlatoočky milují nektar
Zajímavé je, že dospělý hmyz funguje úplně jinak než larvy. Dospělé zlatoočky dávají přednost pylu, nektaru a sladké medovici, kterou mšice produkují. Na rozdíl od mravenců, kteří si mšice doslova „chovají“, ale zlatoočky pomáhají jejich populaci regulovat.
Pokud v zahradě chybí kvetoucí rostliny, zlatoočky se většinou dlouho neudrží. Právě proto odborníci doporučují kombinovat zeleninové záhony i s květinami a bylinkami. Velmi dobře fungují například:
- řebříček
- měsíček
- phacelie
- tařice
- limonka
- mateřídouška
- oregano
- máta
Právě pestrá zahrada vytváří prostředí, kde přirození predátoři škůdců dokážou fungovat dlouhodobě.
Zahrádkáři si je dnes pořizují cíleně
Biologická ochrana rostlin je v posledních letech stále populárnější a zlatoočky patří mezi nejčastěji využívané pomocníky. Speciální balení s vajíčky nebo mladými larvami se umisťují přímo k napadeným rostlinám:
- do skleníků
- k rajčatům
- paprikám
- růžím
- ibiškům
- pokojovým rostlinám
Nejde ale o „zázračné okamžité řešení“. Zlatoočky fungují nejlépe ve chvíli, kdy se škůdci teprve začínají množit. Pomáhají totiž obnovit přirozenou rovnováhu v zahradě, ne kompletně vyhubit veškerý život kolem rostlin.
Nejčastější chyba? Kombinace s postřiky
Mnoho lidí dělá jednu zásadní chybu. Nasadí biologickou ochranu a zároveň pokračují v používání postřiků. Larvy zlatooček jsou přitom velmi citlivé i na některé přípravky označované jako „přírodní“. Problém mohou představovat například:
- pyrethroidy
- olejové postřiky
- časté používání směsí s mýdlem či česnekem
Pokud jsou rostliny čerstvě ošetřené, mohou larvy uhynout dřív, než stihnou začít lovit mšice. Biologická ochrana proto vyžaduje trochu jiný přístup. Nejde o dokonale sterilní zahradu, ale o podporu přirozených vztahů mezi rostlinami a hmyzem.
Kdy fungují nejlépe
Zlatoočky mají rády teplo a mírnou vlhkost. Nejlépe se jim daří při teplotách kolem 18 až 28 stupňů. Důležité je také nevystavovat čerstvě vypuštěné larvy silnému polednímu slunci. Ideální bývá jejich umístění ráno nebo večer.
Ve sklenících se výsledky často objeví už během několika dnů. Na zahradě bývá proces pomalejší, protože larvy mají větší prostor a část z nich se sama stává potravou pro další hmyz.
Vajíčka vypadají jako malé houbičky
Zlatoočky jsou fascinující i svým způsobem rozmnožování. Vajíčka totiž nekladou přímo na listy, ale na tenké stopky, takže připomínají drobné houbičky nebo miniaturní lampičky. Právě díky tomu jsou chráněná před predátory i před tím, aby se čerstvě vylíhlé larvy navzájem napadaly.
Přírodní ochrana, která dává smysl
Zahrady plné života dnes získávají stále větší popularitu. A zlatoočka krásně ukazuje, že příroda si často dokáže poradit sama, pokud jí člověk vytvoří správné podmínky.
Místo neustálého boje s každým hmyzem tak stále více zahrádkářů podporuje přirozené predátory, kteří pomáhají udržovat zdravější a stabilnější prostředí. Zlatoočka patří mezi ty nejtišší, ale zároveň nejúčinnější pomocníky.