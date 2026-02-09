Tento koncert skončí až v roce 2640. A lidé na něj cestují přes půl světa
9. 2. 2026 – 12:55 | Zpravodajství | Alex Vávra
Koncert, který nezačal včera ani neskončí zítra, ale až za šest století. V německém Halberstadtu už více než dvacet let zní skladba Johna Cage hraná doslova co nejpomaleji. Každá změna tónu je svátkem, každé ticho součástí hudby a celý projekt fascinujícím experimentem, který měří čas jinak než zbytek světa.
Existují koncerty, na které si koupíte lístek, usednete do hlediště a po dvou hodinách jdete domů. A pak existuje koncert, který začal v roce 2001, ještě ani zdaleka neskončil a jeho finále je naplánováno na rok 2640. V německém Halberstadtu se už více než dvacet let rozehrává hudební experiment, který nemá v dějinách obdoby. Každá změna tónu je událostí, kvůli níž lidé cestují přes kontinenty, a ticho mezi nimi má vlastní váhu i význam. Vše se odehrává ve jménu jediné instrukce, kterou avantgardní skladatel John Cage zanechal světu: hrát co nejpomaleji.
Skladba Organ²/ASLSP se v kostele svatého Burchardiho v Halberstadt stala živoucím organismem. Nezrychluje, nepřizpůsobuje se dnešnímu tempu a ignoruje naši posedlost okamžitým zážitkem. Tóny zde drží celé roky, někdy i téměř desetiletí. A právě v tom spočívá její podmanivost.
Jak vznikl koncert na šest století
Cage napsal As Slow as Possible původně pro klavír v roce 1985 a o dva roky později skladbu upravil pro varhany. Tempo neurčil. Myšlenka, že by se tato instrukce mohla vzít doslova, se začala vážně diskutovat až po jeho smrti. Na konci devadesátých let si filozofové a hudebníci uvědomili, že varhany jsou nástrojem, který dokáže znít prakticky bez omezení. A právě tehdy vstoupil do hry Halberstadt.
Historické záznamy tvrdí, že už v roce 1361 zde v katedrále stály první varhany s moderním uspořádáním klaviatury. Když organizátoři odečetli tento letopočet od symbolického roku 2000, vyšlo jim číslo 639. Tolik let měl koncert trvat. Myšlenka byla odvážná, skoro bláznivá, a právě proto neodolatelná.
Ve středověkém kostele svatého Burchardiho vznikly speciální varhany určené výhradně pro tuto skladbu. Místo plného nástroje s desítkami píšťal byla zvolena modulární konstrukce s vyměnitelnými píšťalami. Varhaník je zde mechanický. Vzduch vhání elektrický systém a klávesy stlačují pytlíky s pískem. Díky tomu může hudba znít nepřetržitě, den i noc, rok za rokem.
Koncert začal 5. září 2001, symbolicky v den Cageových nedožitých narozenin. Prvním zvukem však bylo ticho. Sedmnáct měsíců se v kostele neozval jediný tón. Teprve v únoru 2003 zazněl první akord. Některé další pak trvaly celé roky. Dosud došlo jen k šestnácti změnám a každá z nich přilákala stovky návštěvníků, kteří zaplnili kostel do posledního místa.
Hudba delší než lidský život
Dlouhodobý provoz takového díla přináší překvapivé výzvy. První tóny byly tak výrazné, že si okolí stěžovalo na hluk. Řešením bylo snížení tlaku vzduchu, díky němuž se varhany staly tiššími, ale neméně působivými. Větším problémem zůstávají finance. Projekt je financován výhradně z darů. Pamětní destičky symbolizující jednotlivé roky už jsou dávno rozebrané. Nově si lidé mohou rezervovat místo na úplném konci koncertu v roce 2640 a předat tuto vstupenku dalším generacím.
Ještě důležitější než peníze jsou však lidé. Dobrovolníci, kteří se o nástroj starají, dobře vědí, že poslední tón nikdy neuslyší. Přesto pokračují. Vyměňují píšťaly, hlídají techniku a vítají návštěvníky, z nichž někteří přijíždějí jen proto, aby strávili několik hodin v tichu nebo dokonce přenocovali vedle dlouhého, neměnného akordu.
A právě tady se z koncertu stává něco víc než hudební událost. Organ²/ASLSP je připomínkou toho, že lidský život je krátký, ale myšlenky mohou přesahovat staletí. Je to oslava trpělivosti, důvěry v budoucnost a radikální víry v to, že smysl nemusí být okamžitý. V Halberstadtu dnes zní hudba, která nikam nespěchá. A možná právě proto dokáže říct víc než tisíc rychlých tónů.