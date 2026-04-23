Tenhle „ošklivý“ trend je zpět: Žabky na podpatku ovládly jaro/léto 2026 a změní každý outfit
23. 4. 2026 – 10:57 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Jsou zpátky. A tentokrát si berou víc prostoru, než bychom čekaly. Žabky na podpatku, ještě nedávno lehce ironický relikt přelomu tisíciletí, se v roce 2026 vrací jako jeden z nejčistších a zároveň nejvýraznějších trendů sezony.
Kdo by řekl, že spojení žabek a podpatku vytvoří neuvěřitelně originální vzhled, který ve správné kombinaci působí elegantně a současně nenuceně.
Návrat, který dává smysl
Móda miluje návraty, ale jen některé působí tak přirozeně jako tenhle. Minimalismus 90. let, který si dnes znovu bere slovo, potřeboval botu, jež nebude outfit přehlušovat. A právě tady přichází na scénu tzv. „tangové sandály“ – jednoduché, téměř neviditelné, a přesto dokonale formující siluetu.
Tenhle model stojí na paradoxu: čím méně ho vidíte, tím víc funguje. Tenký pásek mezi prsty, subtilní linie a k tomu podpatek, který není okázalý, ale přesně ví, co dělá. Takový co vytváří efekt „tichého luxusu“.
Podpatek, který rozhoduje
Zapomeňte na robustní platformy. Tady hraje roli jemnost. Nejlépe fungují štíhlé jehlové podpatky, decentní kitten heels nebo jednoduché kuželové tvary. Cílem není dominovat, ale prodloužit nohu a dodat chůzi lehkost.
A tady se rozkrývá jejich síla – nejsou prvoplánově sexy, a přesto působí neuvěřitelně přitažlivě. Upřímně? Tyhle boty nejsou „ošklivé“ samy o sobě – jen jsou zrádné. A právě proto na ně má spousta lidí rozporuplný názor.
Trend, který si vysloužil obdiv i kritiku: žabky na podpatku
Je to návrat, který módní svět miluje – a zároveň se mu trochu vysmívá. Žabky na podpatku, ikonický kousek z přelomu tisíciletí, se vrátily na přehlídky i do ulic. Jenže spolu s nadšením přišla i vlna kritiky.
Proč tenhle trend schytal nálepku „ošklivý“:
Estetika na hraně: Spojení plážových žabek a elegantního podpatku působí pro někoho jako módní paradox. Něco, co si odporuje.
Vzpomínky na „divoké nultky“: Pro spoustu lidí to není nostalgie, ale trauma. Levné materiály, kýč a outfity, které dnes působí přehnaně.
Ne každému lichotí: Minimalistické pásky a otevřená konstrukce odhalí úplně všechno – tvar chodidla, prsty, držení nohy. A to není vždy lichotivé.
„Ani elegantní, ani pohodlné“Častá výtka. Nejsou tak pohodlné jako klasické žabky a zároveň nepůsobí tak sofistikovaně jako klasické sandály.
A proč se stejně vrací na výsluní:
Protože móda miluje kontrasty. A tohle je přesně ten moment, kdy něco lehce „ošklivého“ začne být zajímavé. V dobře vystavěném outfitu působí žabky na podpatku: – nečekaně moderně – minimalisticky – a hlavně nenuceně cool
Jinými slovy: samy o sobě jsou „nevděčné“, ale v dobrém stylingu vypadají draze.
Minimalismus, který si může dovolit detail
I když základ zůstává čistý, designéři si pohrávají s drobnými odchylkami. O něco širší pásky, jemná textura kůže, nenápadný potisk nebo tvarovaný podpatek. Nic, co by narušilo celek – jen malé gesto, které outfit posune o úroveň výš.
Jak je nosit, aby fungovaly
Právě tady se ukazuje jejich univerzálnost. Žabky na podpatku nejsou jen „letní boty“. Jsou stylingový nástroj.
Nejlépe vypadají v kontrastu: – s oversized kalhotami, které nechají vyniknout jemnost boty – s midi sukní, která podtrhne jejich minimalistickou linku – s bermudami nebo džínovými šortkami pro uvolněný městský look – nebo s legínami inspirovanými 90. lety, kde vzniká silueta, která je až překvapivě moderní
Je to přesně ten typ obuvi, který dokáže z obyčejného outfitu udělat něco, co si zapamatujete.
Trend, který není jen na jednu sezonu
Možná to na první pohled vypadá jako krátkodobý návrat. Ve skutečnosti ale zapadá do mnohem širšího směru – k jednoduchosti, kvalitě a promyšlenému detailu.
Žabky na podpatku nejsou o efektu. Jsou o pocitu. O tom, že méně může být víc – a někdy i to nejvýraznější může působit jako jemný trend.