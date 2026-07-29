Tenhle kus výbavy u grilu radši vyhoďte. Stahují ho z trhu po milionech, může vás dostat až na operační sál
29. 7. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Vůně grilování se v létě line přes ploty a s ní přichází i ta méně oblíbená část – drhnutí připálených zbytků z roštu. Většina z nás sáhne po drátěném kartáči, a právě tam začíná problém.
Uvolněná ocelová štětina se přichytí na mastný rošt, odtud přejde na maso a skončí v jícnu nebo ve střevě. Zranění tohoto typu v USA rychle přibývá a jen letos putovaly z trhu miliony kartáčů. Přitom existuje náhrada, kterou máte u grilu stejně po ruce: obyčejná cibule.
Na první pohled se zdá, že drátěný kartáč je ten nejlepší nástroj. Je tvrdý a špínu odstraní rychle. Má to ale jeden háček. Jak kartáč stárne, jeho drobné ocelové štětiny se uvolňují a nenápadně přilnou k mastnému povrchu mřížky. Když pak na rošt položíte hamburger (nebo cokoliv jiného, jak je ctěná libost), jehlička se do jídla snadno zapíchne.
Když se grilovačka změní v noční můru
Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) před tímto rizikem varovalo už v roce 2012. Jediná nemocniční síť v Providence tehdy během patnácti měsíců ošetřila šest pacientů, kteří štětinu spolkli – od silné bolesti při polykání až po proděravěné střevo, které bylo nutné operovat.
Tenký kousek drátu totiž nadělá uvnitř člověka opravdu pořádnou neplechu. A protože je štětina nepatrná, lékaři ji na běžném rentgenu často přehlédnou.
Pípadů přibývá: analýza dat z amerických pohotovostí napočítala v letech 2015 až 2023 zhruba 3 739 takových zranění, což je oproti předchozím devíti letům nárůst o 229 procent.
Letos na problém zareagovali i výrobci. Weber v únoru stáhl z trhu přes 3,2 milionu kartáčů a v červenci ho následoval Conair s 1,7 milionu kartáčů značky Cuisinart. U druhého jmenovaného eviduje americká Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků (CPSC) 54 incidentů; ve třech případech člověk štětinu spolkl a musel na zákrok. Drobné kovové štětiny se podle úřadu mohou uvolnit a přilnout ke grilu nebo k jídlu, což „představuje riziko požití a vážného vnitřního poranění, které si může vyžádat operaci.“
Cibule jako nečekaný zachránce
Jak tedy udržet gril v čistotě a neriskovat přitom návštěvu chirurgie? Pomůže surovina, kterou máte při grilování stejně po ruce.
Postup je jednoduchý. Vezměte velkou cibuli – klidně starší nebo naklíčenou, kterou byste už nejedli – a rozkrojte ji napůl. Pevně ji napíchněte na dlouhou grilovací vidličku tak, aby řezná plocha směřovala dolů.
Pak rozehřejte gril naplno. Jakmile jsou rošty rozpálené, drhněte je rozkrojenou cibulí.
Proč to funguje
Cibule je plná vody. Při doteku s rozpáleným kovem se voda mění v páru, která nadzvedne připečené zbytky jídla. Cibulová šťáva je navíc mírně kyselá a obsahuje sirné látky, takže rozpouští mastnotu. Samotné mikroby přitom zabíjí hlavně žár – rozpálený rošt je nejúčinnější dezinfekce, jakou máte k dispozici.
Šťáva se na horkém kovu zkaramelizuje a zanechá na mřížce tenký film, po kterém se maso hůř připéká. Další várka k tomu chytne jemný cibulový nádech.
Zázraky ale nečekejte. Cibule si poradí s lehkým nánosem, ne se ztvrdlou vrstvou spáleného tuku. „Cibule se dost nerozpálí a neobsahuje dost silné čisticí látky na to, aby pronikla silnou vrstvou připálené mastnoty a zbytků,“ upozorňuje pro Homes & Gardens Lindsey Chastainová, která doporučuje na horší případy půlku citronu namočenou v soli nebo směs vody a octa v poměru jedna ku jedné.
Až tedy budete o víkendu chystat oheň, starý drátěný kartáč raději do ruky neberte. Jedna cibule za to stojí.