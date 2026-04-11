Temnota pod povrchem: Vrah z Long Islandu konečně promluvil
11. 4. 2026 – 9:02 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nenápadný architekt, dvojí život a roky děsu bez odpovědí. Rex Heuermann se přiznal k vraždám osmi žen, jejichž ostatky byly nalezeny u Gilgo Beach, a ukončil tak jedno z nejděsivějších pátrání posledních desetiletí.
Na první pohled obyčejný muž. Architekt, otec rodiny, soused, který žil poklidný život na předměstí a denně dojížděl za prací na Manhattan. Nic na něm nevybočovalo. A přesto se právě za touto nenápadnou fasádou skrýval jeden z nejděsivějších sériových vrahů posledních desetiletí. Případ Rexe Heuermanna šokoval nejen obyvatele Long Islandu, ale i celou Ameriku. Po letech nejistoty, strachu a bolesti konečně přišlo přiznání, které odhalilo hrůznou pravdu.
Zmizení žen, které společnost často přehlížela, se dlouho zdála být nesouvisející. Jedna po druhé mizely beze stopy. Rodiny čekaly, pátraly, doufaly. Mnohé z obětí byly mladé ženy, které se živily jako sexuální pracovnice. Právě jejich zranitelnost z nich udělala snadný cíl.
Temná série zmizení a děsivý objev na Gilgo Beach
Zlom přišel v roce 2010, kdy policie pátrala po pohřešované Shannan Gilbert. Během pátrání ale narazila na něco nečekaného – lidské ostatky. A pak další. A další. Nakonec bylo v oblasti Gilgo Beach a jejím okolí nalezeno celkem jedenáct těl, některá z nich rozčtvrcená. Místo se rychle proměnilo v symbol hrůzy.
Mezi nalezenými byly i takzvané Gilgo Four – Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello a Maureen Brainard-Barnes. Jejich těla byla objevena blízko sebe, svázaná jutovinou. Vyšetřovatelé začali tušit, že stojí před případem sériového vraha. Přesto roky ubíhaly a žádný podezřelý nebyl dopaden.
Další oběti, jejichž případy byly později spojeny s Heuermannem, zahrnovaly Jessicu Taylor, Valerie Mack a Sandru Costilla. Tyto ženy zmizely v různých letech, některé už na přelomu tisíciletí, a jejich ostatky byly nalezeny na různých místech Long Islandu, často s odstupem mnoha let. Karen Vergata, jejíž vražda z roku 1996 s ním dlouho nebyla spojována, byla nakonec označena jako jeho osmá oběť.
Rodiny obětí žily v nekonečné nejistotě. Každý nový nález byl bolestivou připomínkou, že jejich blízcí se už nikdy nevrátí. A zároveň zoufalou nadějí, že se jednou dozví pravdu.
Lov na vraha, který si myslel, že je nepolapitelný
Vyšetřování se na dlouhé roky zastavilo. Stopy byly slabé, technologie omezené a případ postupně chladl. Až v roce 2022 došlo k zásadnímu obratu. Nový policejní tým případ znovu otevřel a přizval FBI. Moderní metody začaly odhalovat souvislosti, které dříve unikaly.
Klíčovou roli sehrála analýza mobilních telefonů. Vyšetřovatelé zjistili, že anonymní telefony používané k domlouvání schůzek se pravidelně pohybovaly mezi Manhattanem a oblastí Long Islandu, kde žil Rex Heuermann. K tomu se přidaly záznamy o vozidle, které odpovídalo svědeckým výpovědím z doby zmizení jedné z obětí.
Pak přišel moment, který by mohl být scénou z kriminálního filmu. Heuermann vyhodil do odpadkového koše nedojedenou pizzu. Právě z jejího okraje policie získala DNA, která se shodovala s genetickými stopami nalezenými na tělech obětí. Důkaz, který byl prakticky nevyvratitelný.
V červenci 2023 byl Heuermann zatčen přímo na ulici v Manhattanu během odpolední špičky. Okamžik, který sledovala média i veřejnost s napětím. Následná prohlídka jeho domu odhalila šokující detaily – stovky zbraní, digitální soubory popisující postupy při vraždách a poznámky o tom, jak se zbavit důkazů.
U soudu se nakonec přiznal k vraždám osmi žen. Popsal, jak své oběti kontaktoval, jak je lákal na peníze, jak je zabíjel a jak se snažil zahladit stopy. Po letech mlčení a zapírání přišla slova, která uzavřela jednu z nejtemnějších kapitol tohoto případu. Jeho přiznání sice přineslo určitou úlevu, ale bolest rodin obětí tím nezmizela. Pro mnohé z nich je to jen začátek dalšího, neméně těžkého procesu smíření.
Rozsudek má padnout v červnu a očekává se několik doživotních trestů bez možnosti podmínečného propuštění. Případ Gilgo Beach tak konečně směřuje ke svému závěru. Přesto zůstává mrazivou připomínkou toho, jak dlouho může zlo zůstávat skryté – a jak těžké je ho odhalit.
Za tímto příběhem ale nejsou jen čísla a fakta. Jsou to lidské osudy, přerušené životy a rodiny, které nikdy nepřestanou hledat odpovědi. A také varování, že i ten nejtišší soused může skrývat něco, co si nikdo nedokáže představit.