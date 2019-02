Temná stránka protestů: Žluté vesty oblékly i celebrity extremistů

3. 2. 23:53 Speciální pátrací tým objevil podle agentury AFP trosky letadla, v němž cestoval argentinský fotbalista Emiliano Sala. Letoun se ztratil 21. ledna nad Lamanšským průlivem, z radarů zmizel poblíž jednoho z Normanských ostrovů.

3. 2. 21:36 Papež František dnes přicestoval do Spojených arabských emirátů. Jako první hlava římskokatolické církve tak stanul na půdě Arabského poloostrova, kde se zrodil islám.

3. 2. 19:51 Mezinárodní společenství by se mělo zaměřit na to, jak pomoci vyřešit ekonomické a sociální problémy Venezuely, ale vyhnout se destruktivním zásahům zvenčí. Podle agentury Interfax to dnes uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Rusko patří mezi spojence autokratického prezidenta Nicoláse Madura.

3. 2. 19:21 Polská jatka, na kterých byly poráženy nemocné krávy, byla vyřazena ze seznamu závodů, jež mají povoleno prodávat svou produkci. Podle dnešní zprávy agentury PAP to oznámilo polské ministerstvo zemědělství.

3. 2. 18:55 Americký prezident Donald Trump zmínil vyslání armády do Venezuely jako "jednu z možností". V rozhovoru s televizní stanicí CBS rovněž zmínil, že odmítl žádost dosavadního venezuelského prezidenta Nicoláse Madura o setkání.

3. 2. 17:21 Nový jaderný zdroj v ČR by měla stavět společnost ČEZ s nějakou formou garance státu. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). To je varianta financování, kterou preferuje vláda, dodala.

3. 2. 17:01 Kladno dnes odpoledne kvůli hustému sněžení vyhlásilo kalamitní stav. Veškerá technika se soustředí na hlavní tahy, trasy autobusů a křižovatky do kopce.

3. 2. 15:44 Japonská automobilka Nissan Motor zrušila plány na výrobu nové verze malého sportovně-užitkového vozu (SUV) X-Trail v Británii. Firma tak dnes potvrdila sobotní informace televize Sky News. Nový vůz se místo v Británii bude vyrábět v Japonsku.

3. 2. 15:15 Papež František dnes vyzval válčící strany v Jemenu, aby dodržovaly mezinárodní dohody a zajistily dodávky potravin obyvatelům této země na Arabském poloostrově. Učinil tak před odletem na historickou návštěvu Spojených arabských emirátů, které se v rámci koalice vedené Saúdskou Arábií účastní intervence do Jemenu.

3. 2. 13:55 Ministři nominovaní hnutím ANO mají do konce února předložit popis toho, co dosud udělali od svého nástupu do funkce. V dnešním pořadu deníku Blesk to při debatě o možných změnách ve vládě uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

3. 2. 13:14 Sociální demokracie očekává, že o otázce obědů zdarma pro školáky povede s ANO další koaliční jednání. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

3. 2. 12:36 Za nezodpovědný považuje britský ministr pro mezinárodní obchod Liam Fox postoj Evropské unie, která v posledních dnech odmítá přistoupit na obnovení vyjednávání o brexitové dohodě. V rozhovoru v televizi Sky News dnes také připustil, že datum odchodu Británie z EU by mohlo být odsunuto, pakliže by nezbýval dostatek času pro schválení zákonů zakotvujících podmínky dohodnuté s Bruselem.

3. 2. 11:16 Na dálnici D4 nedaleko Mníšku pod Brdy se dnes dopoledne střetlo osobní auto s autobusem, nehoda se obešla bez zranění. Dálnice musela být ve směru na Prahu dočasně uzavřena.

3. 2. 10:46 Mokrý sníh na jihu Čech vyvrací stromy do silnic a na železnici, hasiči měli od rána kvůli odstraňování následků sněžení téměř sto výjezdů. Podle údajů na webu Českých drah byl dopoledne provoz v kraji mimořádně přerušen na třech úsecích tratí.

2. 2. 20:58 Dosavadní venezuelský prezident Nicolás Maduro navrhl posunout parlamentní volby v zemi z roku 2020 na letošek. Reagoval tak na opoziční protesty, které se snaží potlačit, a zastavit tak aktivity předsedy parlamentu Juana Guaidóa, který se minulý týden prohlásil úřadujícím prezidentem.

2. 2. 18:24 Několik tisíc příznivců hnutí žlutých vest, kteří vyjadřují nespokojenost s politikou prezidenta Emmanuela Macrona, vyšlo do ulic Paříže a dalších francouzských měst, uvedly světové agentury. Dnešní protest, který byl již dvanáctou demonstrací v řadě, je věnován více než 1900 lidem, kteří od počátku místy násilných protestů v polovině loňského listopadu utrpěli zranění.

2. 2. 17:02 Evropská komise kvůli bezpečnostním obavám zvažuje, že de facto zakáže používání zařízení čínské společnosti Huawei pro mobilní sítě páté generace (5G). Agentuře Reuters to sdělily blíže nespecifikované zdroje.

2. 2. 15:51 Premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) litují, že Spojené státy a poté i Rusko odstupují od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Oba politici vyjádřili naději, že obě velmoci se nakonec domluví a svět nebude muset čelit jaderné hrozbě i novým závodům ve zbrojení jako v době studené války.

2. 2. 13:52 Polovina z dodávky problémového masa z Polska, které se dostalo do Česka, se již vrátila zpátky do Polska, nebo byla zadržena ve skladu obchodníka. ČTK to dnes řekl Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS).