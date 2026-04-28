Temná bilance roku 2025: Úmrtí po drogách včetně kratomu přibývá
28. 4. 2026 – 12:04 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Každý rok zemře v ČR přes sto lidí kvůli návykovým látkám. Hlavními viníky zůstávají pervitin a zneužívané léky, stále častěji se však objevuje i kratom nebo nebezpečná syntetika v e-cigaretách. Zatímco v Praze končí tragicky téměř každý druhý případ, na jižní Moravě se počet výjezdů policie k intoxikovaným dramaticky zvýšil.
Národní protidrogová centrála (NPC) zveřejnila podrobnou statistiku intoxikací za uplynulý rok 2025. Data ukazují znepokojivý trend: policie byla přivolána k 257 případům předávkování nelegálními drogami, psychomodulačními látkami nebo psychoaktivními léky. Tato bilance je o několik desítek případů vyšší než v předchozím roce, což policisté přičítají i preciznějšímu sledování trhu kvůli hrozbě vysoce toxických syntetických opioidů v Evropě.
Tisková mluvčí kpt. Lucie Šmoldasová uvádí, že z celkového počtu nahlášených událostí skončilo 111 případů úmrtím. Odborníci však upozorňují, že realita může být mnohem horší, protože statistika zahrnuje pouze situace s asistencí policie. Počet otrav řešených výhradně záchranáři v nemocnicích bude pravděpodobně řádově vyšší.
Černá mapa Česka
Nejvíce práce měli policisté a zdravotníci ve dvou regionech:
- Praha (73 případů): Hlavní město vykazuje děsivou úmrtnost. V podstatě každý druhý případ předávkování zde končí fatálně (37 mrtvých ku 36 přeživším).
- Jihomoravský kraj (59 případů): Zde došlo k šokujícímu, téměř trojnásobnému nárůstu oproti roku 2024 (47 přeživších ku 12 úmrtím).
Ohrožená mládež
Statistika odhalila smutnou pravdu o věku intoxikovaných. Nejmladší generace (do 18 let) sice předávkování statisticky častěji přežije, přesto v loňském roce zemřelo 8 dětí a mladistvých. Dalších 75 mladých lidí skončilo v péči lékařů. S rostoucím věkem pak schopnost organismu zvládnout toxický šok klesá- zemřelo 20 lidí ve věku 19-25 let, nejvíce obětí (shodně po 30 lidech) eviduje policie ve věkových kategoriích 26-35 a 36-45 let.
Smrtící koktejly a léky
U smrtelných případů hraje klíčovou roli kombinování látek- u 40 úmrtí šlo o mix dvou a více drog.
- Hlavní viníci: Pervitin (34 úmrtí) a psychoaktivní léky (34 úmrtí), zejména benzodiazepiny, antidepresiva a opiáty včetně fentanylu.
- Kratom: Tato látka byla zjištěna u 17 úmrtí. Ve čtyřech případech figurovala samostatně, v jedenácti šlo o kombinaci s léky či jinými drogami.
- Ostatní: Toxikologie prokázala také kokain (9 úmrtí), MDMA, ketamin či syntetické katinony.
Nový strašák
Policie varuje před aktuálním problémem roku 2026, tzv. nízkopotentním konopím. Jde o produkty (jointy, květy, e-cigarety nebo cukrovinky), které jsou uměle obohaceny o rizikové syntetické kanabinoidy. Letos bylo v této souvislosti zaznamenáno už 52 nefatálních intoxikací a bohužel i jedno úmrtí bezprostředně po požití takového produktu. Tato „lákadla“ jsou nebezpečná svou nepředvídatelností a snadnou dostupností.
Pro hlubší vhled do problematiky policie odkazuje na data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).