Téměř 460 milionový honorář ji přesvědčil: Meryl Streep nejprve roli v Ďábel nosí Pradu odmítla

1. 5. 2026 – 17:46 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Profimedia
Na první pohled působila Miranda Priestly jako role, která byla pro Meryl Streep téměř předurčená. Ledově přesná, nekompromisní, elegantní a nezapomenutelná šéfredaktorka módního impéria se stala jednou z nejslavnějších postav filmové historie.

Jenže realita byla překvapivě jiná. Oscarová herečka nyní otevřeně přiznala, že film původně odmítla a producenti museli sáhnout hluboko do kapsy, aby ji přesvědčili.

zdroj: Profimedia

Řekla jsem ne.“ Meryl Streep si byla vědoma své hodnoty

Během veřejného vystoupení po boku Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanleyho Tucciho herečka prozradila, že po přečtení scénáře sice okamžitě rozpoznala potenciál filmu, ale první nabídku bez váhání odmítla.

Podle jejích slov věděla, že ji tvůrci skutečně potřebují, a rozhodla se otestovat, jak moc.

Její strategie byla jednoduchá:

  • původní nabídku odmítla
  • požadovala dvojnásobný honorář
  • producenti souhlasili téměř okamžitě

Právě díky tomu si za roli Mirandy Priestly odnesla přibližně 4 miliony dolarů, což z ní tehdy udělalo jednu z nejlépe placených hereček projektu.

woman-standing-street-surrounded-by-pigeons
Magazín
Vědci nevěřili vlastním očím: Městští ptáci se žen bojí víc než mužů a důvod vás překvapí

Film, který změnil víc než jen kariéru

Streep později přiznala, že v té době zvažovala zpomalení kariéry a částečný odchod z Hollywoodu.

Právě úspěch „Ďábel nosí Pradu“ jí ale připomněl, že její postavení v branži zůstává mimořádně silné.

Role jí přinesla:

  • Zlatý glóbus
  • nominaci na Oscara
  • nové kariérní sebevědomí
  • další potvrzení statusu hollywoodské legendy

Její výkon dodnes mnozí považují za jednu z nejikoničtějších ženských filmových rolí 21. století.

Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway and Stanley Tucci zdroj: Profimedia

Rozdíly v platech byly výrazné

Zatímco Meryl Streep inkasovala rekordní částku, další herečky dostaly výrazně méně:

  • Anne Hathaway: přibližně 1 milion dolarů
  • Emily Blunt: kolem 800 tisíc dolarů

Tato čísla zároveň ukazují, jak silnou vyjednávací pozici Meryl Streep měla.

ChatGPT Image 29. 4. 2026 20_59_55
Magazín
Květen může těmto třem znamením změnit život: Astrologové mluví o období hojnosti, nových šancí a velkých obratů

Pokračování po dvaceti letech

Po letech spekulací se nyní značka vrací s pokračováním.

Podle zákulisních informací měla Streep za návrat získat až 20 milionů dolarů, což v přepočtu představuje přibližně 460 milionů korun. To jen potvrzuje, že hodnota jejího jména zůstává mimořádná i po dekádách.

Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Lidé kolem Špidly začali veřejný sběr podpisů pro vznik Nové sociální demokracie

Nejnovější články