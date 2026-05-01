Téměř 460 milionový honorář ji přesvědčil: Meryl Streep nejprve roli v Ďábel nosí Pradu odmítla
1. 5. 2026 – 17:46 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na první pohled působila Miranda Priestly jako role, která byla pro Meryl Streep téměř předurčená. Ledově přesná, nekompromisní, elegantní a nezapomenutelná šéfredaktorka módního impéria se stala jednou z nejslavnějších postav filmové historie.
Jenže realita byla překvapivě jiná. Oscarová herečka nyní otevřeně přiznala, že film původně odmítla a producenti museli sáhnout hluboko do kapsy, aby ji přesvědčili.
„Řekla jsem ne.“ Meryl Streep si byla vědoma své hodnoty
Během veřejného vystoupení po boku Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanleyho Tucciho herečka prozradila, že po přečtení scénáře sice okamžitě rozpoznala potenciál filmu, ale první nabídku bez váhání odmítla.
Podle jejích slov věděla, že ji tvůrci skutečně potřebují, a rozhodla se otestovat, jak moc.
Její strategie byla jednoduchá:
- původní nabídku odmítla
- požadovala dvojnásobný honorář
- producenti souhlasili téměř okamžitě
Právě díky tomu si za roli Mirandy Priestly odnesla přibližně 4 miliony dolarů, což z ní tehdy udělalo jednu z nejlépe placených hereček projektu.
Film, který změnil víc než jen kariéru
Streep později přiznala, že v té době zvažovala zpomalení kariéry a částečný odchod z Hollywoodu.
Právě úspěch „Ďábel nosí Pradu“ jí ale připomněl, že její postavení v branži zůstává mimořádně silné.
Role jí přinesla:
- Zlatý glóbus
- nominaci na Oscara
- nové kariérní sebevědomí
- další potvrzení statusu hollywoodské legendy
Její výkon dodnes mnozí považují za jednu z nejikoničtějších ženských filmových rolí 21. století.
Rozdíly v platech byly výrazné
Zatímco Meryl Streep inkasovala rekordní částku, další herečky dostaly výrazně méně:
- Anne Hathaway: přibližně 1 milion dolarů
- Emily Blunt: kolem 800 tisíc dolarů
Tato čísla zároveň ukazují, jak silnou vyjednávací pozici Meryl Streep měla.
Pokračování po dvaceti letech
Po letech spekulací se nyní značka vrací s pokračováním.
Podle zákulisních informací měla Streep za návrat získat až 20 milionů dolarů, což v přepočtu představuje přibližně 460 milionů korun. To jen potvrzuje, že hodnota jejího jména zůstává mimořádná i po dekádách.