Tělo potichu šeptá, než začne křičet. Pět situací, kdy má člověk zaděláno na problém: Příroda nabízí řešení na každou z nich
13. 7. 2026 – 7:30 | Magazín | BS
Bolí vás hlava, dáte si prášek. Jste unavení, dáte si kávu – místo abyste zjistili, co vám tělo měsíce potichu naznačuje.
1. Jste neustále vyčerpaní a chybí vám pozornost
Spíte dost, ale ráno se stejně cítíte, jako by vás přejel parní válec? Za chronickou únavou se často neskrývá jen špatná postel, ale dlouhodobý stres nebo nedostatek klíčových živin, jako jsou železo či vitamín B12. Vědecké studie varují, že i mírný nedostatek kvalitního spánku rychle snižuje citlivost buněk na inzulín.
K únavě se pak snadno přidává tzv. mozková mlha a nesoustředěnost. Řešení? Do 30 minut po probuzení se vystavte dennímu světlu, k snídani si dopřejte pořádnou porci bílkovin a každou hodinu v práci vstaňte na pár minut od stolu.
2. Břicho jako balon a neutuchající chuť na sladké
Pokud vás po jídle pravidelně trápí nadýmání, vaše trávení bije na poplach. Na vině bývá hltání jídla ve spěchu, málo vlákniny nebo rozhozený střevní mikrobiom. A co ta neustálá chuť na čokoládu? Mozek unavený z probdělé noci prostě jen automaticky vyhledává rychlé kalorie, aby přežil.
Vypusťte sladkosti a zařaďte do jídelníčku více vlákniny (ideálně 30 gramů denně), fermentované potraviny jako kefír a po každém větším jídle si dopřejte alespoň desetiminutovou svižnou procházku.
3. Jste věčně nemocní a klouby ráno stávkují
Kloubní chrupavka funguje v podstatě jako houba – nemá vlastní cévy a k tomu, aby nasála živiny, nezbytně potřebuje pohyb. Pokud vás ráno všechno bolí a jste ztuhlí, tělo volá po aktivitě. Pohyb navíc funguje jako životabudič pro vaši imunitu.
Pravidelná fyzická aktivita pomáhá přesouvat imunitní buňky po těle mnohem efektivněji. Pokud se na vás nalepí každý bacil v okolí, podpořte obranyschopnost 150 minutami pohybu týdně a stravou bohatou na ryby, olivový olej a zeleninu.
4. Volání o pomoc se ukáže na kůži i nehtech
Pokožka a nehty fungují jako dokonalé zrcadlo našeho vnitřního zdraví. Kožní buňky se totiž obnovují ze všech nejrychleji. Pokud se vám lámou nehty, padají vlasy a kůže je nezdravě vysušená, žádný drahý krém vás nespasí – problém je uvnitř. Zvyšte denní příjem ořechů, semínek, mastných ryb a zaměřte se na dostatek kvalitních bílkovin.
5. Permanentní tlak a neschopnost usnout
Při dlouhodobém stresu zůstává nervový systém zaseknutý ve zvýšené pohotovosti. Tělo logicky věnuje méně energie regeneraci, takže v noci jen zíráte do stropu. Tím hlavním viníkem ale často bývá večerní modré světlo z obrazovek, které blokuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu.
Pravidlo pro nápravu je jednoduché, i když pro mnohé bolestivé: hodinu před spaním nekompromisně odložte telefon. Ztlumte doma osvětlení, zařaďte 10 minut hlubokého dýchání a snažte se vstávat každý den ve stejný čas. Biologické hodiny se brzy srovnají a tělo si konečně odpočine.