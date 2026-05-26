Televizní válka? Václav Moravec spustil nový pořad, ČT okamžitě vyhrožuje drakonickou pokutou
26. 5. 2026 – 6:46 | Magazín | Jana Strážníková
České televizi se nové podnikání jejího bývalého moderátora prachvůbec nezamlouvá a hodlá se soudit o pokutu.
Mediální střet je tady a hned od první vteřiny se hraje pěkně tvrdě. Když Václav Moravec letos v březnu po více než dvaceti letech práskl dveřmi v České televizi, sliboval, že se brzy vrátí. Všichni ale byli zvědaví, jak hodlá vyřešit smluvní doložku, která mu zakazovala produkovat mediální obsah a konkurovat ČT po dobu půl roku od rozvázání spolupráce.
Moravec slib splnil. Vrátil se a netrvalo to dlouho: Spustil vlastní placenou platformu a v neděli přesně úderem dvanácté, tedy ve stejný čas, jako vysílá debatu ČT, nasadil svůj nový debatní formát přímo proti své bývalé domovské stanici.
Reakce Kavčích hor na sebe nenechala dlouho čekat – vzduchem už létají výhrůžky.
Macinkova show a technické potíže
Moravec dobře věděl, že k upoutání pozornosti potřebuje hned na úvod těžkou váhu. Do prvního dílu svého pořadu Poledne s Moravcem si proto pozval aktuálně nejkontroverznější postavu vládního kabinetu – ministra zahraničí a šéfa Motoristů Petra Macinku.
Ten se role "zlobivého dítěte" zhostil s nadšením už před vysíláním. Jak si všímají komentátoři deníku Reflex, Macinka svými typickými provokacemi na sociálních sítích dokázal na premiéru strhnout obrovskou pozornost veřejnosti. Samotný start se sice podle zpráv Novinek.cz neobešel bez drobných technických potíží, ale cíl byl naplněn bezezbytku. Poprask byl vyvolán.
ČT: Jdeme si pro peníze
Zatímco Moravec ve svém podzemním studiu v paláci Dunaj zpovídal Macinku a po něm i expremiéry Topolánka a Rusnoka, vedení České televize hlásí zteč. Z veřejnoprávní instituce zaznělo jasné sdělení: Budeme se soudit a chceme peníze.
Jak informoval magazín Forbes i další velká média, Česká televize oficiálně oznámila, že hodlá uplatnit drsnou smluvní pokutu. Odvolává se na konkurenční doložku, kterou Moravec podepsal v roce 2018.
"Současné aktivity pana Moravce jsou v rozporu s jeho dobrovolným smluvním závazkem zdržet se konkurenčního jednání. ČT proto bude postupovat standardním způsobem, zejména uplatněním sjednané smluvní pokuty," uvedla televize na své oficiální síti X (dříve Twitter) s tím, že doložka má sloužit jako ochrana samotné televize.
Moravec má jasno: Doložka neplatí
Sám Moravec si ale z těžkou hlavu nedělá: Jakékoliv porušení pravidel odmítá a doložku považuje za neplatnou, informují Seznam Zprávy.
Už začátkem května totiž veřejně prohlásil, že ačkoliv mu ČT stále posílá peníze, on je obratem vrací zpět, protože podle právníků nebyla naplněna všechna ustanovení smlouvy a chybí jeho čestné prohlášení.
Televizní přetahovaná tak nabírá nečekaných obrátek. Jedno je ale jisté – divák, kterého unavovaly opatrné nedělní televizní debaty, teď dostal na stůl dramatický boj, jaký český mediální rybníček dlouho nezažil.